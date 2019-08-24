У Зеленского рассказали, как будут выводить крупный и средний бизнес из ФЛП

Даниил Гетманцев, который возглавит комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, обещает сделать все, чтобы крупный бизнес не смог уклоняться от уплаты налогов, используя единый налог.

О том, какие меры для этого будут предприниматься, он рассказал в интервью ЭП.

По его словам, “в отношении среднего и крупного бизнеса есть два негативных момента, которые надо устранить”.

“Первый момент – уход от налогообложения с использованием низконалоговых юрисдикций. Речь идет о том, что налоговые резиденты Украины не должны иметь возможность уклоняться или платить здесь налогов меньше, переводя свою прибыль в низконалоговые юрисдикции”, – отметил Гетманцев.

“Сейчас на слуху кейс “Ленинской кузницы”. Предприятие было продано за рубежом. Продано практически не предприятие, а компания, которая владеет этим предприятием. Я не знаю, были ли уплачены налоги с этой сделки за границей, но я точно знаю, что в Украине налоги с этой сделки не уплачены.

Сделка было на 300 млн долларов. Это огромные деньги. Люди продали в Украине актив на 300 млн долларов и не уплатили налоги в украинский бюджет. Это не должно происходить. Мы планируем принять разработанный Министерством финансов законопроект в первые недели работы Верховной Рады”, – добавил он.

“Второй негативный момент – исключение использования псевдо-ЧП, когда крупный магазин продает телефон и дает чек от ФЛП. Хотя мы в здравом уме и трезвой памяти понимаем, что за день он делает выручку больше, чем лимит, установленный для ФЛП в год. В ресторанах и отелях можно встретить двойные чеки”, – рассказал финансист “Слуги народа”.

По его словам, это можно предотвратить путем введения электронного чека.

“Это система учета расчетных операций без установки кассовых аппаратов. Это моя возможность как ФЛП бесплатно скачать программу налоговой и своим смартфоном учитывать любые операции в течение дня, выдавая электронный чек потребителю”, – пояснил он.

“ФЛП будут вести учет своих операций через систему, которую мы вводим. Мы, кстати, не говорим о том, что она будет вводиться абсолютно по всем видам товаров. Поначалу она будет вводиться по товарам, которые наиболее подвержены уклонению.

Если ФЛП за год продает товары на 5 млн грн, пусть продает, но если за день, то это не сможет так работать. Мы сделаем все, чтобы крупный бизнес не смог уклоняться от уплаты налогов с использованием модели единого налога”, – заявил Гетманцев.

Он добавил, что “сейчас уклонение происходит там, где крупный и средний бизнес реализует товары через ФЛП за наличные, чеки не выдаются. Реально отследить оборот невозможно. Е-чек решает эту проблему”.