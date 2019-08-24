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Смогли бы вы создать успешный бизнес на канцтоварах? (тест)

Смогли бы вы создать успешный бизнес на канцтоварах? (тест)

Finance.ua, совместно с Приват24 для бизнеса, продолжает серию тестов, которые помогают нашим читателям перепроверять свои знания, смекалку, и предпринимательскую жилку.

Не за горами первое сентября, а вместе с ним и школьная пора. Для одних время учебы, для других — трат, ну а для третьих — время заработка.

В новом тесте мы предоставляем возможность каждому читателю попробовать себя в роли владельца магазина с канцтоварами, и просто улучшить себе настроение. Ручки, карандаши, тетради и прочее. Казалось бы, такая мелочь… но при грамотном подходе может принести многое!

По материалам Finance.UA
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