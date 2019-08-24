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Украинцы назвали главные требования к Зеленскому (таблица)

Украинцы назвали главные требования к Зеленскому (таблица)

Первоочередными задачами для президента Владимира Зеленского и его команды граждане считают: прекращение огня на Донбассе – 71,5%, рост жизненных стандартов людей (зарплат, пенсий) – 44%, снижение тарифов – 31%.

Об этом свидетельствуют данные опроса фонда “Демократические инициативы” и КМИС.

Данные опроса свидетельствуют, что за последние четыре года сегодня украинцы больше всего уверены в успехе реформ в Украине (70%, из них 26% уверены в успехе и еще 44% – в целом верят, хоть и имеют определенные сомнения). Совсем не верят в успех реформ сейчас 6% граждан (для сравнения: в июле 2015 года таких было 30%, в мае 2016 г. – 28%, в октябре 2017 г. – 40%).

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В реализации необходимых реформ граждане все надежды возлагают на новоизбранного президента Зеленского (66%), новоизбранную Верховную Раду (43%) и будущее правительство (35,5%). Все другие инстанции, на которые ранее возлагались надежды, существенно потеряли в своем значении — общественные организации, страны Запада, МВФ и Всемирный банк.

По материалам РБК-Украина
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