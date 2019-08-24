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ФГВФЛ изменил очередь возмещения выплат вкладчикам

ФГВФЛ изменил очередь возмещения выплат вкладчикам

Фонд гарантирования вкладов физических лиц изменил очередность выплат вкладчикам, средства которых привлекались банком с целью получения процентов по договорам, заключенным на индивидуальных условиях.

Соответствующие изменения предусмотрены решением ФГВФЛ от 11.07.2019 № 1754, которое вступит в силу со дня официального опубликования.

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Что изменится:

  • В действующей редакции предусмотрено, что выплаты средств вкладчикам, чьи депозиты открывались на индивидуальных условиях относятся к четвертой очереди, в новом решении фонда – это седьмая очередь.

Кроме того, уточнены основания для внесения в утвержденный реестр акцептованных требований кредиторов изменений, подлежащих утверждению исполнительной дирекцией Фонда, в случае прекращения кредитора – юридического лица – по его требованиям, включенным в реестр.

Указанными основаниями являются:

  • предоставленные правопреемниками документы, которые подтверждают правопреемство;
  • выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований, которая содержит сведения о прекращении юридического лица/физического лица – предпринимателя (кредитора) и информацию об отсутствии сведений о его правопреемниках.
По материалам Finance.UA
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