ФГВФЛ изменил очередь возмещения выплат вкладчикам

Фонд гарантирования вкладов физических лиц изменил очередность выплат вкладчикам, средства которых привлекались банком с целью получения процентов по договорам, заключенным на индивидуальных условиях.

Соответствующие изменения предусмотрены решением ФГВФЛ от 11.07.2019 № 1754, которое вступит в силу со дня официального опубликования.

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Что изменится:

В действующей редакции предусмотрено, что выплаты средств вкладчикам, чьи депозиты открывались на индивидуальных условиях относятся к четвертой очереди, в новом решении фонда – это седьмая очередь.

Кроме того, уточнены основания для внесения в утвержденный реестр акцептованных требований кредиторов изменений, подлежащих утверждению исполнительной дирекцией Фонда, в случае прекращения кредитора – юридического лица – по его требованиям, включенным в реестр.

Указанными основаниями являются: