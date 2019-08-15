До 100 тыс. евро в гривневом эквиваленте: ФГВФЛ о планах возмещения по вкладам

Фонд разрабатывает законопроект о повышении предельного размера гарантированной суммы возмещения по вкладам.

Об этом рассказала глава фонда гарантирования Светлана Рекрут.



“В течение 2019-2020 годов завершается процедура ликвидации большинства банков, признанных неплатежеспособными в 2014-2015 годах, Фонд может сконцентрироваться на тех направлениях деятельности, которые будут способствовать росту защиты прав вкладчиков, а затем – уровня их доверия к банковской системе в целом”, – заметила Светлана.

Основные задачи, стоящие перед фондом:

Повышение предельного размера гарантированной суммы возмещения по вкладам,

реструктуризация долга Фонда перед Министерством финансов Украины, привлечение к ответственности связанных лиц, действия которых привели к неплатежеспособности банков, имплементация Евродирективы 2014/49/ЕС и 2014/59/ЕС.

Что планируют – поэтапное увеличение до 2027 года суммы гарантированного возмещения до 100 тыс евро в гривневом эквиваленте.

Сроки – Фонд намерен до конца текущего года сделать первое повышение гарантированного возмещения.

Что нужно для этого сделать