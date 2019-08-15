0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 45 0

До 100 тыс. евро в гривневом эквиваленте: ФГВФЛ о планах возмещения по вкладам

До 100 тыс. евро в гривневом эквиваленте: ФГВФЛ о планах возмещения по вкладам

Фонд разрабатывает законопроект о повышении предельного размера гарантированной суммы возмещения по вкладам.

Об этом рассказала глава фонда гарантирования Светлана Рекрут.
 
“В течение 2019-2020 годов завершается процедура ликвидации большинства банков, признанных неплатежеспособными в 2014-2015 годах, Фонд может сконцентрироваться на тех направлениях деятельности, которые будут способствовать росту защиты прав вкладчиков, а затем – уровня их доверия к банковской системе в целом”, – заметила Светлана.

Карты для тех, кто много тратит

Основные задачи, стоящие перед фондом:

  • Повышение предельного размера гарантированной суммы возмещения по вкладам,
  • реструктуризация долга Фонда перед Министерством финансов Украины, привлечение к ответственности связанных лиц, действия которых привели к неплатежеспособности банков, имплементация Евродирективы 2014/49/ЕС и 2014/59/ЕС.

Что планируют – поэтапное увеличение до 2027 года суммы гарантированного возмещения до 100 тыс евро в гривневом эквиваленте.

Сроки – Фонд намерен до конца текущего года сделать первое повышение гарантированного возмещения.

Что нужно для этого сделать

  • необходимо обеспечить финансовую стабильность самого Фонда путем реструктуризации задолженности перед Минфином. Фонд получил ссуду на рыночных условиях, поэтому, кроме самого долга, должен выплатить 67 млрд грн начисленных процентов.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:ФГВФЛ
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.