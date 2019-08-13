День финансов, 16 августа: новая тарификация от Vodafone, крупнейшие компании мира, рекордные 4,6%

В пятницу, 16 августа, хотим рассказать о важных цифрах

За долг от 340 грн могут лишить субсидии. Для получения субсидии необходимо регулярно оплачивать счета за электроэнергию. Об этом напоминает поставщик электроэнергии «Киевские энергетические услуги». Так, органы соцзащиты могут отказать в предоставлении субсидии из-за задолженности за коммунальные услуги больше месяца на сумму от 340 грн.

Компании на $21 трлн. Рыночная капитализация 100 крупнейших публичных компаний мира за 12 месяцев выросла на 5%, достигнув рекордной отметки в $21 трлн. Наибольшим количеством компаний в рейтинге представлены США, Китай и Великобритания. Первые шесть строчек рейтинга смотрите по ссылке.

Рекордные 4,6%. Во втором квартале 2019 года экономика Украины выросла на рекордные 4,6%, в то время как европейская почти прекратила рост. В МЭРТ считают, что причиной этого стала активизация инвестиционной деятельности. Кроме того, активизировалась деятельность металлургических и аграрных компаний.

3588 люксовых авто. По состоянию на начало августа в Украине зарегистрировано почти 3,6 тысячи элитных авто, за которые владельцы заплатили 90 млн гривен транспортного налога. Интересно, что от общего автопарка страны премиальные авто составляют всего 0,05%.

31 вместо 28. Vodafone изменил условия тарификации в своих новых тарифных планах. Вместо 28 дней тарификации за услуги мобильной связи в новых тарифах будут действовать пакеты услуг на календарный месяц.

$1 млрд для нефтяников РФ. Санкции, которые президент США Дональд Трамп ввел против Ирана и Венесуэлы, непреднамеренно увеличили спрос на российскую сырую нефти, увеличивая доходы экспортеров из РФ. По расчетам агентства Bloomberg, нефтяные компании РФ получили дополнительный доход в размере не менее $905 млн в период с ноября 2018 года по июль 2019-го.