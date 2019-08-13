Vodafone изменил правила тарификации

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Оператор мобильной связи Vodafone изменил условия тарификации в своих новых тарифных планах.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
“Удивительно, но факт – 31 день в месяце бывает только у клиентов Vodafone. Это преимущество стало основой для новой промокампании «Настоящий месяц»”, – говорится в сообщении.
Какие изменения предполагаются:
Vodafone предлагает линейки тарифов, обеспечивающих безлимитное общение в сети Vodafone и различные объемы мобильного интернета в сети 4G – от 1 ГБ и до безлимита, а также пакеты минут для звонков на другие сети и за границу.
Перечень тарифных планов, которые сейчас можно подключить:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
"Мотор Сич" сокращает рабочую неделю до 4 днейВчера, 15:38 - 1804 16
Налоговая создала антирейтинг убыточных компаний крупного бизнесаВчера, 19:00 - 1281 11
Литовская компания построила уникальную солнечную электростанциюВчера, 14:30 - 3345 7
Как в областях Украины ремонтируют дороги (инфографика)Вчера, 13:00 - 2461 6
Сколько зарабатывают сотрудники НБУВчера, 17:42 - 1430 5
Какие доходы принимаются во внимание при назначении субсидииВчера, 14:03 - 47917 1
"Укрзализныця" остановила 20 поездов за двое суток из-за кражВчера, 22:29 - 16304 1
Регулятор вдвое снизил тариф на услуги УкрэнергоВчера, 20:03 - 6331
Обвал фондового рынка США стал крупнейшим в 2019 годуВчера, 12:01 - 5177 5
Декларационная кампания-2019: Киевлянин заплатил миллиард налога на доходыВчера, 15:03 - 4692 1
Первые автобусы на водородном топливе вышли в рейс в Малайзии (фото)Вчера, 11:10 - 475
ЗАЗ стал продавать новинки в ЕС13.08.2019, 15:34 - 5915 4
Huawei представила операционную систему Harmony OS09.08.2019, 14:10 - 1003
Samsung представила свой флагман Galaxy Note 10 (фото)08.08.2019, 12:10 - 1320
Австралийцы создали спортивный электрокар на солнечных батареях (фото)07.08.2019, 12:10 - 955 2