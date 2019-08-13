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Vodafone изменил правила тарификации

Vodafone изменил правила тарификации

Оператор мобильной связи Vodafone изменил условия тарификации в своих новых тарифных планах.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

“Удивительно, но факт – 31 день в месяце бывает только у клиентов Vodafone. Это преимущество стало основой для новой промокампании «Настоящий месяц»”, – говорится в сообщении.

Какие изменения предполагаются:

  • Вместо 28 дней тарификации за услуги мобильной связи в новых тарифах будут действовать пакеты услуг на календарный месяц.

Vodafone предлагает линейки тарифов, обеспечивающих безлимитное общение в сети Vodafone и различные объемы мобильного интернета в сети 4G – от 1 ГБ и до безлимита, а также пакеты минут для звонков на другие сети и за границу.

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Перечень тарифных планов, которые сейчас можно подключить:

  • Vodafone SuperNet Start – 90 грн/месяц,
  • Vodafone SuperNet Pro – 125 грн/месяц,
  • Vodafone SuperNet Unlim – 185 грн/месяц,
  • Vodafone Family Plus – 80 грн/месяц,
  • Vodafone Device S – 45 грн/месяц,
  • Vodafone Device M – 80 грн/месяц,
  • Vodafone Device L – 130 грн/месяц.
По материалам Finance.UA
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