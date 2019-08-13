В Украине посчитали количество "элитных" авто

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По состоянию на начало августа в Украине зарегистрировано почти 3,6 тысячи элитных авто, за которые владельцы заплатили 90 млн гривен транспортного налога.
Об этом сообщает пресс-служба ГФС.
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“Всего украинские номера имеют примерно семь миллионов легковых автомобилей, а люксовых среди них – 3588 штук. За каждую такую машину с начала года владельцы заплатили по 25 тысяч гривен”, – говорится в сообщении.
От общего автопарка страны премиальные авто составляют всего 0,05%.
Какие автомобили подпадают под транспортный налог:
Транспортный налог уплачивается по месту регистрации автомобиля:
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