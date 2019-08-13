0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 337 0

В Украине посчитали количество "элитных" авто

В Украине посчитали количество "элитных" авто

По состоянию на начало августа в Украине зарегистрировано почти 3,6 тысячи элитных авто, за которые владельцы заплатили 90 млн гривен транспортного налога.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Читайте также: Декларационная кампания-2019: Киевлянин заплатил миллиард налога на доходы

“Всего украинские номера имеют примерно семь миллионов легковых автомобилей, а люксовых среди них – 3588 штук. За каждую такую ​​машину с начала года владельцы заплатили по 25 тысяч гривен”, – говорится в сообщении.

От общего автопарка страны премиальные авто составляют всего 0,05%.

Какие автомобили подпадают под транспортный налог:

  • Которые стоят дороже примерно 1,57 млн гривен и не старше 5-летнего возраста.
  • Конкретная модель/модификация должна быть включена в реестр, который ежегодно готовит Минэкономразвития.
  • Объем двигателя значения не имеет.

Кредитные карты для водителей

Транспортный налог уплачивается по месту регистрации автомобиля:

  • физическими лицами – в течение 60 дней со дня вручения налогового уведомления-решения;
  • юридическими лицами – авансовыми взносами ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, которые отображаются в годовой налоговой декларации.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:Фискальная служба
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.