В Украине посчитали количество "элитных" авто

По состоянию на начало августа в Украине зарегистрировано почти 3,6 тысячи элитных авто, за которые владельцы заплатили 90 млн гривен транспортного налога.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

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“Всего украинские номера имеют примерно семь миллионов легковых автомобилей, а люксовых среди них – 3588 штук. За каждую такую ​​машину с начала года владельцы заплатили по 25 тысяч гривен”, – говорится в сообщении.

От общего автопарка страны премиальные авто составляют всего 0,05%.

Какие автомобили подпадают под транспортный налог:

Которые стоят дороже примерно 1,57 млн гривен и не старше 5-летнего возраста.

Конкретная модель/модификация должна быть включена в реестр, который ежегодно готовит Минэкономразвития.

Объем двигателя значения не имеет.

Транспортный налог уплачивается по месту регистрации автомобиля: