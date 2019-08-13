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Киевлянам напомнили, что из-за долгов за электроэнергию не назначат субсидию

Киевлянам напомнили, что из-за долгов за электроэнергию не назначат субсидию

Для получения субсидии необходимо регулярно оплачивать счета за электроэнергию.

Об этом сообщается на сайте поставщика электроэнергии «Киевские энергетические услуги».

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“Из-за задолженности за коммунальные услуги больше месяца на сумму от 340 грн (20 необлагаемых минимумов доходов граждан), органы соцзащиты могут отказать в предоставлении субсидии. Чтобы избежать этого, «Киевские энергетические услуги» советуют потребителям заблаговременно проверить состояние лицевого счета и помогут сделать это дистанционно”, – говорится в сообщении.

Проверить состояние лицевого счета можно с помощью:

Также сверить данные можно с бумажной платежкой, если клиент выбрал такой способ получения счетов.

Как сэкономить на коммуналке

«С наступлением отопительного сезона вопрос оформления субсидии становится все более актуальным. Мы заботимся, чтобы наши клиенты, которые получают выплаты от государства, могли беспрепятственно воспользоваться этим правом. Мы благодарны всем потребителям, которые добросовестно платят за электроэнергию ежемесячно до 20 числа. Государство определило это необходимым условием для получения субсидии», – сказал директор «Киевских энергетических услуг» Виктор Мельников.

По материалам Finance.UA
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