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Правительство назвало причину рекордного роста украинской экономики

Правительство назвало причину рекордного роста украинской экономики

В втором квартале 2019 года экономика Украины выросла на рекордные 4,6%, в то время как европейская почти прекратила рост. В правительстве считают, что причиной этого стала активизация инвестиционной деятельности.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины.

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Там указывают, что за второй квартал этого года Украина сохранила инвестиционную активность. Именно этот фактор стимулировал развитие строительства, в частности на промышленных объектах, и развитие транспортной инфраструктуры. Активизировалась также деятельность металлургических и аграрных компаний.

«По оценкам экспертов, в III квартале 2019 года ожидается дальнейший рост ВВП», – добавляют в Минэкономики.

Отметим, что развитию экономики Украины также способствует рост цены на товары украинского экспорта на мировых рынках, который произошел параллельно с падением мировых цен на энергоресурсы, большую часть которых Украина импортирует.

По материалам Finance.UA
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