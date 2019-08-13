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Кто возглавил ТОП-100 крупнейших компаний мира

Кто возглавил ТОП-100 крупнейших компаний мира

Рыночная капитализация 100 крупнейших публичных компаний мира за 12 месяцев (апрель 2018 года — март 2019 года) выросла на 5%, достигнув рекордной отметки в $21 трлн. Об этом свидетельствует рейтинг Global Top 100, опубликованный PwC.

Годом ранее рост капитализации 100 крупнейших компаний составил 15%.

Увеличение капитализации произошло в основном благодаря американским компаниям, в то время как стоимость компаний из Китая и Европы снизилась.

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Наибольшим количеством компаний в рейтинге представлены США (54 компании стоимостью $13,29 трлн). На втором месте — Китай (15 компаний, $3,19 трлн), на третьем — Великобритания (6 компаний, $870 млрд). Всего в рейтинге 18 стран, 9 из которых представлены одной компанией.

По сравнению с предыдущим Global Top 100, в рейтинге две страны-новичка — Индия и Саудовская Аравия.

Первые шесть строчек рейтинга занимают компании из США:

  • Microsoft ($905 млрд);
  • Apple ($896 млрд);
  • Amazon ($875 млрд);
  • Alphabet ($817 млрд);
  • Berkshire Hathaway ($494 млрд);
  • Facebook ($476 млрд).

7 и 8 места — у китайских Alibaba ($472 млрд) и Tencent ($438 млрд).

Замыкают десятку также американцы: Johnson & Jonhson ($372 млрд) и Exxon Mobil ($342 млрд). Лучший показатель для Европы — швейцарская Nestle, 13 место ($292 млрд).

Стоит отметить, что Microsoft впервые с 2009 года вышла на первую позицию, прервав доминирование Apple в 2012—2018 годах.

Доля технологического сектора осталась крупнейшей по размеру рыночной капитализации в списке Global Top 100. За ним следует финансовый сектор, а замыкает тройку здравоохранение.

По материалам НВ
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