Кто возглавил ТОП-100 крупнейших компаний мира

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Рыночная капитализация 100 крупнейших публичных компаний мира за 12 месяцев (апрель 2018 года — март 2019 года) выросла на 5%, достигнув рекордной отметки в $21 трлн. Об этом свидетельствует рейтинг Global Top 100, опубликованный PwC.
Годом ранее рост капитализации 100 крупнейших компаний составил 15%.
Увеличение капитализации произошло в основном благодаря американским компаниям, в то время как стоимость компаний из Китая и Европы снизилась.
Наибольшим количеством компаний в рейтинге представлены США (54 компании стоимостью $13,29 трлн). На втором месте — Китай (15 компаний, $3,19 трлн), на третьем — Великобритания (6 компаний, $870 млрд). Всего в рейтинге 18 стран, 9 из которых представлены одной компанией.
По сравнению с предыдущим Global Top 100, в рейтинге две страны-новичка — Индия и Саудовская Аравия.
Первые шесть строчек рейтинга занимают компании из США:
7 и 8 места — у китайских Alibaba ($472 млрд) и Tencent ($438 млрд).
Замыкают десятку также американцы: Johnson & Jonhson ($372 млрд) и Exxon Mobil ($342 млрд). Лучший показатель для Европы — швейцарская Nestle, 13 место ($292 млрд).
Стоит отметить, что Microsoft впервые с 2009 года вышла на первую позицию, прервав доминирование Apple в 2012—2018 годах.
Доля технологического сектора осталась крупнейшей по размеру рыночной капитализации в списке Global Top 100. За ним следует финансовый сектор, а замыкает тройку здравоохранение.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
"Мотор Сич" сокращает рабочую неделю до 4 днейВчера, 15:38 - 1956 17
Налоговая создала антирейтинг убыточных компаний крупного бизнесаВчера, 19:00 - 1429 11
Литовская компания построила уникальную солнечную электростанциюВчера, 14:30 - 3586 7
Как в областях Украины ремонтируют дороги (инфографика)Вчера, 13:00 - 2571 6
НБУ планирует запретить использовать деньги с ФЛП-счета на собственные нуждыОколо часа назад - 1085 5
Какие доходы принимаются во внимание при назначении субсидииВчера, 14:03 - 48597 1
"Укрзализныця" остановила 20 поездов за двое суток из-за кражВчера, 22:29 - 17586 1
Регулятор вдвое снизил тариф на услуги УкрэнергоВчера, 20:03 - 6717
Обвал фондового рынка США стал крупнейшим в 2019 годуВчера, 12:01 - 5347 5
Декларационная кампания-2019: Киевлянин заплатил миллиард налога на доходыВчера, 15:03 - 4861 1
Первые автобусы на водородном топливе вышли в рейс в Малайзии (фото)Вчера, 11:10 - 512
ЗАЗ стал продавать новинки в ЕС13.08.2019, 15:34 - 6000 4
Huawei представила операционную систему Harmony OS09.08.2019, 14:10 - 1010
Samsung представила свой флагман Galaxy Note 10 (фото)08.08.2019, 12:10 - 1337
Австралийцы создали спортивный электрокар на солнечных батареях (фото)07.08.2019, 12:10 - 964 2