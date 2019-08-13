Политика Трампа помогла российским нефтяникам заработать почти $1 млрд — Bloomberg

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Санкции, которые президент США Дональд Трамп ввел против Ирана и Венесуэлы, непреднамеренно увеличили спрос на российскую сырую нефти, увеличивая доходы экспортеров из РФ. Об этом сообщает Bloomberg.
По расчетам агентства, нефтяные компании РФ получили дополнительный доход в размере не менее $905 млн в период с ноября 2018 года по июль 2019-го. Расчеты учитывают разницу между стоимостью российской экспортной нефти Urals и бенчмарком Brent за указанный период по отношению к среднему за пять лет показателю.
Так, спрос на Urals в регионе Средиземноморья находится на пиковых значениях за всю историю, отметили опрошенные агентством аналитики.
Администрация США ввела санкции против Венесуэлы в конце января 2019 года; санкции против Ирана вступили в силу в ноябре 2018 года (с исключениями), были ужесточены в мае 2019 года.
Ранее сообщалось, что согласно расчетам Bloomberg, по объему международных резервов РФ выходит на четвертое место в мире, обгоняя Саудовскую Аравию — не последнюю роль в этом сыграли цены на нефть.
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