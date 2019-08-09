День финансов, 15 августа: миллиард налога на доходы, зарплаты в НБУ, доходы при назначении субсидии

Четверг, 15 августа. Любите доходы – тогда важно о них поговорить:

Добропорядочный гражданин. Житель г. Киева уплатил в бюджет налоговые обязательства на сумму почти 1 млрд грн. При этом наибольшие суммы налога на доходы уплачены декларантами г. Киева – 2 млрд грн, Киевской области – 120 млн грн, Харьковской обл. – 106 млн грн, Одесской – 104 млн грн.

Кстати, Государственная налоговая служба Украины намерена провести налоговую амнистию. Незадекларированное имущество предложат легализовать, заплатив налог – 5% от его стоимости. Об этом рассказал экономист Олег Пендзин. Кроме того, с учетом значительной доли импорта в ВВП, многое будет зависеть от динамки курса гривны.

Доходы при назначении субсидии. Декларировать доходы для назначения субсидии необходимо всех членов семьи (мужа, жены и несовершеннолетних детей), даже тех, которые зарегистрированы по другим адресам. Согласно положению «О порядке назначения жилищных субсидий», при назначении субсидий принимаются во внимание следующие доходы.

Сколько зарабатывают сотрудники НБУ. Национальный банк предоставил информацию о количестве сотрудников регулятора и размере оплаты труда. Средний должностной оклад в первой половине 2019 года у членов Правления НБУ был следующим: глава Правления получил 316 125 грн в месяц, первый замглавы — 284 513 грн, четверо заместителей главы — 268 706 грн.

В Минэкономразвития сообщили размеры своих зарплат. Заместители министра экономического развития и торговли в 2018 году получали зарплаты в размере от 71 до 79 тыс. грн в месяц. В то же время государственный секретарь министерства имел среднемесячный заработок в 73 тыс. гривен.

Как оформить пенсию, не выходя из дома. Пенсионный фонд Украины ввел новую модель обращения граждан за назначением пенсии в “одно касание” через вебпортал электронных услуг Фонда. Как воспользоваться сервисом и что он предусматривает – читайте.