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Декларационная кампания-2019: Киевлянин заплатил миллиард налога на доходы

Декларационная кампания-2019: Киевлянин заплатил миллиард налога на доходы

Житель г. Киева уплатил в бюджет налоговые обязательства на сумму почти 1 млрд грн с доходов.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

“По состоянию на 01.08.2019 увеличилось по сравнению с прошлым годом не только количество поданных гражданами деклараций об имущественном состоянии и доходах (+14 тыс.) и задекларированных доходов (+27 млрд грн), но и сумма согласованных к уплате налоговых обязательств. Так, по налогу на доходы физических лиц – дополнительно более 1 млрд грн, по военному сбору прирост почти 200 млн грн”, – говорится в сообщении.

Наибольшие суммы налога на доходы уплачены декларантами:

  • г. Киева – 2 млрд грн,
  • Киевской области – 120 млн грн,
  • Харьковской обл. – 106 млн грн,
  • Одесской – 104 млн грн.

Безусловным рекордом поступлений в бюджет является уплата жителем г. Киева налоговых обязательств в сумме почти 1 миллиард гривен.

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Наполнение бюджета на 3,2 млрд грн налога на доходы физических лиц и почти 440 млн грн военного сбора – таков результат нынешней кампании декларирования гражданами доходов, полученных в течение прошлого года.

Справка Finance.ua:

  • Если налогоплательщик не уплачивает согласованную сумму налогового обязательства по налогу на доходы физических лиц и военного сбора, указанную в поданной декларации за 2018 год (срок уплаты – 31.07.2019), такой плательщик привлекается к ответственности в виде штрафа в соответствии с п. 126.1 ст. 126 Налогового кодекса Украины.
По материалам Finance.UA
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