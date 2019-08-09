Декларационная кампания-2019: Киевлянин заплатил миллиард налога на доходы

Житель г. Киева уплатил в бюджет налоговые обязательства на сумму почти 1 млрд грн с доходов.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

“По состоянию на 01.08.2019 увеличилось по сравнению с прошлым годом не только количество поданных гражданами деклараций об имущественном состоянии и доходах (+14 тыс.) и задекларированных доходов (+27 млрд грн), но и сумма согласованных к уплате налоговых обязательств. Так, по налогу на доходы физических лиц – дополнительно более 1 млрд грн, по военному сбору прирост почти 200 млн грн”, – говорится в сообщении.

Наибольшие суммы налога на доходы уплачены декларантами:

г. Киева – 2 млрд грн,

Киевской области – 120 млн грн,

Харьковской обл. – 106 млн грн,

Одесской – 104 млн грн.

Безусловным рекордом поступлений в бюджет является уплата жителем г. Киева налоговых обязательств в сумме почти 1 миллиард гривен.

Наполнение бюджета на 3,2 млрд грн налога на доходы физических лиц и почти 440 млн грн военного сбора – таков результат нынешней кампании декларирования гражданами доходов, полученных в течение прошлого года.

Справка Finance.ua: