Сколько зарабатывают сотрудники НБУ

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Национальный банк предоставил информацию о количестве сотрудников регулятора и размере оплаты труда в ответе на запрос “Комментариев” .
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Так, в Нацбанке по состоянию на 1 июля текущего года фактически работают 4549,5 сотрудников (включая работников Банкнотно-монетного двора — 1257 человек). Эти данные не включают лиц, которые находятся в декретном отпуске. Всего в штатное расписание НБУ включено 4732,5 должностей.
Средний должностной оклад в первой половине 2019 года у членов Правления НБУ был следующим: глава Правления получил 316 125 грн в месяц, первый замглавы — 284 513 грн, четверо заместителей главы — 268 706 грн.
Также указывается, что средний должностной оклад других сотрудников Нацбанка составляет 28 156,06 грн.
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