Меньше минималки получают более миллиона украинцев - ПФ (таблица)

Из общей численности наемных работников в июне 2019 г. 1 095,6 тыс. застрахованным лицам начислена заработная плата меньше 4173,00 грн. в т.ч. 332,8 тыс. человек или 30,4% – работникам бюджетной сферы.

Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда Украины.

“В июне 2019 удельный вес застрахованных лиц, уровень оплаты которых меньше 4173,00 грн., по Украине составляет 10,6% от общего количества застрахованных лиц”, – говорится в сообщении.

Количество застрахованных лиц, уровень оплаты которых меньше 4173,00 грн, по регионам:

в г. Киеве – 8,4%,

во всех других регионах – от 14,4% до 10,7%.

Численность застрахованных лиц, работавших неполное рабочее время, выполнявших работы по ГПД, а также лиц с ограниченными возможностями в июне текущего года составляет 1540,8 тыс. человек (каждый шестой работник), из них:

845,6 тыс. наемных лиц работали неполное рабочее время;

242,5 тыс. человек выполняли работы (предоставляли услуги) по ГПД (в этом случае нет обязанности осуществлять доплату к минимальному страховому взносу).

Численность руководителей, которые работают по основному месту работы и которым начислили зарплату на уровне и ниже минимальной, в июне 2019 г. – 34,6 тыс. человек, что на 3,7 тыс. человек меньше, чем в январе 2019 года.