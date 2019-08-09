Меньше минималки получают более миллиона украинцев - ПФ (таблица)

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Из общей численности наемных работников в июне 2019 г. 1 095,6 тыс. застрахованным лицам начислена заработная плата меньше 4173,00 грн. в т.ч. 332,8 тыс. человек или 30,4% – работникам бюджетной сферы.
Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда Украины.
“В июне 2019 удельный вес застрахованных лиц, уровень оплаты которых меньше 4173,00 грн., по Украине составляет 10,6% от общего количества застрахованных лиц”, – говорится в сообщении.
Количество застрахованных лиц, уровень оплаты которых меньше 4173,00 грн, по регионам:
Численность застрахованных лиц, работавших неполное рабочее время, выполнявших работы по ГПД, а также лиц с ограниченными возможностями в июне текущего года составляет 1540,8 тыс. человек (каждый шестой работник), из них:
Численность руководителей, которые работают по основному месту работы и которым начислили зарплату на уровне и ниже минимальной, в июне 2019 г. – 34,6 тыс. человек, что на 3,7 тыс. человек меньше, чем в январе 2019 года.
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