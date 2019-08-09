В Минэкономразвития сообщили размеры своих зарплат

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Заместители министра экономического развития и торговли в 2018 году получали зарплаты в размере от 71 до 79 тыс. грн в месяц. В то же время государственный секретарь министерства имел среднемесячный заработок в 73 тыс. грн.
Об этом в ответ на запрос издания “Комментарии” сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.
Как отметили в ведомстве, штатная численность работников Министерства экономического развития и торговли Украины включает 903 единицы. По факту, на сегодняшний день, в министерстве работает 819 человек.
В министерстве работают два замминистра и один государственный секретарь министерства. В прошлом, 2018 году, они заработали 955 тыс. грн за год, 851 тыс. грн и 882 тыс. грн, соответственно с учетом всех высчитанных налогов.
Самый большой “голый” оклад имеет директор департамента министерства – 17 424 грн и его заместитель – 14 040 грн. Начальнику управления (самостоятельного) выплачивают 14 628 грн оклада (ставки), его заместителю – 13 320 грн, начальнику отдела (самостоятельного) – 13 788 грн, его заместителю – 12 852 грн, а заведующему сектором предусмотрели 12 012 грн оклада.
Меньше всего в Министерстве экономического развития и торговли имеют зарплаты (оклады) – главный специалист – 9 600 грн, ведущий специалист – 7 572 грн, ведущий инженер, консультант – 4 790 грн и старший инспектор – 4 020 грн.
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