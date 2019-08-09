Как оформить пенсию, не выходя из дома: пошаговая инструкция

Пенсионный фонд Украины ввел новую модель обращения граждан за назначением пенсии в “одно касание” через вебпортал электронных услуг Фонда.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Пенсионного фонда Украины в Луганской области.

“Сервис назначения пенсии в “одно касание” является одной из составных частей системы предоставления услуг в сфере пенсионного обеспечения в электронной форме (“Е-ПЕНСИЯ”), реализуемой Пенсионным фондом Украины и включающей меры по переводу в электронную форму предоставления услуг и организации обмена данными с государственными реестрами для уменьшения бумажного документооборота при предоставлении услуг”, – говорится в сообщении.

Cервис предусматривает:

подачу документов для назначения пенсии дистанционно в электронном виде (заявление и копии документов, заверенные электронной подписью);

После принятия решения о назначении пенсии сообщение о необходимости обращения в сервисный центр за получением пенсионного удостоверения.

Как воспользоваться сервисом: