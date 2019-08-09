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Как оформить пенсию, не выходя из дома: пошаговая инструкция

Как оформить пенсию, не выходя из дома: пошаговая инструкция

Пенсионный фонд Украины ввел новую модель обращения граждан за назначением пенсии в “одно касание” через вебпортал электронных услуг Фонда.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Пенсионного фонда Украины в Луганской области.

“Сервис назначения пенсии в “одно касание” является одной из составных частей системы предоставления услуг в сфере пенсионного обеспечения в электронной форме (“Е-ПЕНСИЯ”), реализуемой Пенсионным фондом Украины и включающей меры по переводу в электронную форму предоставления услуг и организации обмена данными с государственными реестрами для уменьшения бумажного документооборота при предоставлении услуг”, – говорится в сообщении.

Cервис предусматривает:

  • подачу документов для назначения пенсии дистанционно в электронном виде (заявление и копии документов, заверенные электронной подписью);
  • После принятия решения о назначении пенсии сообщение о необходимости обращения в сервисный центр за получением пенсионного удостоверения.

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Как воспользоваться сервисом:

  • Зарегистрироваться на портале электронных услуг.
  • Выбрать пункт «Заявление на назначение пенсии» («Заява на призначення пенсії»).
  • Заполните анкету.
  • Скачать документы.
  • Подписать заявление электронной подписью.
  • Отправить его в ПФУ.
  • Затем дождаться СМС (в течение 10 дней) и прийти в отделение ПФУ за своим удостоверением.

По материалам Finance.UA
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