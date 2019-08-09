Председатель Совета НБУ дал прогноз инфляции до конца года

В ближайшие 1-2 месяца в Украине будет наблюдаться низкая инфляция, однако уже осенью ожидается ускорение темпов роста цен.

Об этом написал председатель Совета Национального банка Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.

Читайте также: Рост цен в Украине превысил прогнозы Нацбанк назвал причины

По итогам июля вновь, как и в июне, зафиксирована дефляция – потребительские цены снизились на 0,6%. С начала года цены на потребительском рынке выросли на 3%. В годовом исчислении потребительские цены выросли на 9,1% (месяц назад этот показатель составлял 9%), это немного превышает траекторию прогноза инфляции на июль, который содержится в инфляционной отчете НБУ.

“Замедление потребительской инфляции и переход к снижению цен в середине года становится тенденцией – это наблюдалjсь с мая по сентябрь прошлого года, в мае-июле 2019 мы снова это видим”, – отметил председатель Совета НБУ.

Данилишин допускает, что ближайшие 1-2 месяца будут характеризоваться низкой инфляцией, с учетом того, что в конце лета-начале осени в Украине заметно увеличивается предложение овощей и фруктов, а также вследствие эффекта ревальвации гривны.

Относительно развития ситуации в перспективе до конца года. “Обычно в Украине инфляция ускоряется, начиная с октября, что связано с постепенным уменьшением предложения сырых овощей и фруктов”, – написал глава Совета НБУ.

Кроме того, с учетом значительной доли импорта в ВВП, многое будет зависеть от динамки курса гривны. “Если сентябрьские выплаты по внешнему долгу (предварительно оцениваются в 1,7 млрд долларов) удастся пройти без осложнений, а для этого есть достаточные предпосылки, влияние курсового фактора на потребительскую инфляцию не будет существенным, добавил он.