День финансов, 13 августа: камеры на дорогах, "двигатели" роста экономики от Зеленского, новые правила выдачи виз США

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Вторник, 13 августа. Что нас ждет на дорогах, в метро и в стране.
Землей и игрой. Президент Владимир Зеленский пообещал за 5 лет ускорить рост экономики до 5-7% в год и привлечь 20 млрд долларов инвестиций. Заявленных показателей он хочет добиться за счет земельной реформы. Начать ее планируют уже в этом году, а в следующем она позволит создать рынок земли на 40 млн гектаров. Но увеличить показатели поможет не только земля
“Большой брат” будет следить за дорогами. В МВД назвали сроки запуска системы видеофиксации нарушений на дорогах. До конца года в Украине заработает система видеофиксации нарушений ПДД. Для нарушителей будет введена система штрафных баллов. В начале работы системы видеофиксации нарушений у нарушителей будут отниматься виртуальные баллы, а в дальнейшем обещают полноценный админштраф.
Пенсии в Украине: перерасчет выплат. Массовые перерасчеты пенсий проводятся в связи с изменениями в законодательстве и не требуют личного обращения лица за таким перерасчетом. Индивидуальные перерасчеты пенсий осуществляются по обращениям пенсионеров.
Причины роста цен в Украине. Фактический показатель инфляции в Украине в июле на уровне 9,1% в годовом выражении оказался выше траектории прогноза. Показатели ценовой динамики свидетельствуют, что общая инфляция превысила траекторию прогноза Национального банка прежде всего из-за факторов со стороны предложения продуктов питания, в частности вследствие неблагоприятных погодных условий. В то же время фундаментальное инфляционное давление, выраженное показателем базовой инфляции, в целом соответствует ожиданиям НБУ.
4G для 52. Все 52 станции метро Киева с тоннелями и эскалаторами будут покрыты 4G до конца 2020 года. Такое обещание дают мобильные операторы и “Хуавей Украина”. Еще один оператор мобильной связи – “Киевстар” – подчеркивает, что строительство закончат до конца 2020 года при условии, что руководство КГГА и метро оперативно согласуют прозрачную процедуру допуска операторов и подрядчика к работам.
Визы в США. “Полагаться на свои собственные возможности”. Белый дом обнародовал распоряжение, которое ужесточит правила выдачи виз на временное или постоянное проживание в США иностранным гражданам. Документ вступит в силу 15 октября. В каких случаях заявления на временные или постоянные визы будут отклонены – читайте.
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