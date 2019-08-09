Зеленский озвучил новые приоритеты правительства

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Президент Владимир Зеленский пообещал за 5 лет ускорить рост экономики до 5-7% в год и привлечь 20 млрд долларов инвестиций.
“У меня и моей команды полный мандат на перемены. Шансом изменить страну мы обязательно воспользуемся”, — подчеркнул гарант.
Заявленных показателей он хочет добиться за счет земельной реформы. Начать ее планируют уже в этом году, а в следующем она позволит создать рынок земли на 40 млн гектаров.
Президент рассказал, что сегодня уже есть иностранные компании, которые владеют землей, и понадеялся — их число будет только расти: “Особенно это касается южной части Украины”. Напомним, что запрет на продажу сельхозземель держится уже 18 лет.
Экономист Сергей Фурса считает, что ограничения будут необходимы:
“Нужно не допустить монополий. На мой взгляд, должен быть ограничен процент сельхозземли в руках одних собственников (и связанных с ними лиц). На уровне объединенных территориальных громад (ОТГ), области и страны”.
Вторым двигателем экономики гарант видит легализацию азартных игр. Но, по его словам, казино появятся только в пятизвездочных отелях, “что будет стимулировать развитие туристического кластера региона возле Черного моря”.
Зеленский также отметил, что и в вопросе запуска рынка земли, и в вопросе азартных игр предполагается государственно-частное партнерство. Поэтому будет необходим закон о концессии, которая позволяет создать новое предприятие или реконструировать старое на деньги инвестора. В будущем он сможет вернуть свои средства за счет доходов предприятия. Закон, по словам гаранта, появится уже в ближайшие месяцы:
“Осенью мы принимаем закон о концессии, что позволит государству безопасно работать с частным сектором, с частными компаниями”.
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