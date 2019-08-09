Рост цен в Украине превысил прогнозы: Нацбанк назвал причины

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Фактический показатель инфляции в Украине в июле на уровне 9,1% в годовом выражении оказался выше траектории прогноза, обнародованного в инфляционной отчете Национального банка Украины за июль.
Как сказано в комментарии регулятора, отклонение обусловлено более высокими темпами роста цен на отдельные сырые продукты питания, тогда как базовая инфляция соответствует прогнозам.
В комментарии Нацбанка отмечается:
Как отмечается, фактические показатели ценовой динамики свидетельствуют, что общая инфляция превысила траекторию прогноза Национального банка прежде всего из-за факторов со стороны предложения продуктов питания, в частности вследствие неблагоприятных погодных условий. В то же время фундаментальное инфляционное давление, выраженное показателем базовой инфляции, в целом соответствует ожиданиям НБУ.
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