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Рост цен в Украине превысил прогнозы: Нацбанк назвал причины

Рост цен в Украине превысил прогнозы: Нацбанк назвал причины

Фактический показатель инфляции в Украине в июле на уровне 9,1% в годовом выражении оказался выше траектории прогноза, обнародованного в инфляционной отчете Национального банка Украины за июль.

Как сказано в комментарии регулятора, отклонение обусловлено более высокими темпами роста цен на отдельные сырые продукты питания, тогда как базовая инфляция соответствует прогнозам.

В комментарии Нацбанка отмечается:

  • Базовая инфляция в годовом измерении в июле составила 7,4%, не изменившись по сравнению с предыдущими месяцами. Дальнейшее укрепление гривны способствовало сохранению низких темпов роста цен на непродовольственные товары (2,0% г/г). Низкими темпами дорожали бытовая техника, транспортные средства, товары личного ухода. Цены на одежду и обувь почти не изменились за год. Дешевле, чем год назад, оставались отдельные виды оборудования и техники.
  • Рост цен на сырые продукты питания ускорился (до 10,3% г/г).
  • Темпы роста административно регулируемых цен снизились (до 15,5% г/г). Стоимость природного газа для населения уменьшилась, учитывая его удешевление на мировых рынках и изменения в методологии расчета тарифов для домохозяйств.
  • Цены на топливо были меньше прошлогодних (на 0,4%). Это произошло прежде всего в результате удешевления нефти на мировых рынках и благоприятной ситуации на валютном рынке Украины.

Как отмечается, фактические показатели ценовой динамики свидетельствуют, что общая инфляция превысила траекторию прогноза Национального банка прежде всего из-за факторов со стороны предложения продуктов питания, в частности вследствие неблагоприятных погодных условий. В то же время фундаментальное инфляционное давление, выраженное показателем базовой инфляции, в целом соответствует ожиданиям НБУ.

По материалам Finance.UA
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