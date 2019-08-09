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Когда появится 4G на всех станциях столичного метро

Когда появится 4G на всех станциях столичного метро

Все 52 станции метро Киева с тоннелями и эскалаторами будут покрыты 4G до конца 2020 года.

Такое обещание дают мобильные операторы и “Хуавей Украина”.

Еще один оператор мобильной связи – “Киевстар” – подчеркивает, что строительство закончат до конца 2020 года при условии, что руководство Киевской городской государственной администрации и метро оперативно согласуют прозрачную процедуру допуска операторов и подрядчика к работам.

“Проект сложный, он требует времени, поскольку задействованы три оператора, подрядчик, КГГА и метро. Необходимо учесть технические ограничения. Объемы работ большие, а для их выполнения только ночью, когда поезда не ходят. необходима поддержка КГГА”, – подчеркнули в “Киевстаре”.

Как утверждают в lifecell, строительство начнется после подписания совместного договора и получения доступа для установки оборудования.

По заявлениям мобильных операторов и подрядчика, первыми подземными станциями, где появится 4G в декабре 2019 года, станут конечные остановки трех ветвей метрополитена: “Академгородок”, “Героев Днепра” и “Сырец”.

Справка Finance.ua

  • Компания Huawei Ukraine победила в тендере на модернизацию сети 2G и строительство сети 4G в Киевском метрополитене.
  • Это самый масштабный проект по развитию систем связи в метро для Huawei среди 27 стран региона Центральная и Восточная Европа и Скандинавия, куда входит и Украина.
По материалам Економічна Правда
  • i

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