В МВД назвали сроки запуска системы видеофиксации нарушений на дорогах

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
До конца года в Украине заработает система видеофиксации нарушений ПДД.
Об этом сообщил начальник Главного сервисного центра МВД Украины Владислав Криклий.
Читайте также: В Украине подорожают услуги сервисных центров МВД
“Киев уже закупил 10 камер, их установили в 10 локациях и согласовали с полицией. Другие города пока ждут”, – заявил Владислав Криклий.
Для нарушителей будет введена система штрафных баллов:
“Штраф накладывается на владельца авто, но владелец может сообщить, кто был за рулем. Плюс появляется такая новелла как “надлежащий пользователь”. Это особенно важно для юридических компаний, для лизинговых компаний, для прокатных организаций. Они ее вносят в электронный кабинет, в реестр, и мы будем штрафовать непосредственно того, кто был за рулем”, – рассказал Криклий.
Каким способом будут информировать нарушителя:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Области с самым плохим качеством газа (инфографика)Вчера, 16:03 - 5169 9
Укрзализныця планирует повысить цены на пассажирские билетыВчера, 14:03 - 1118 6
В Украине уже более 63 тысяч айтишников (инфографика)Вчера, 15:05 - 2174 5
НКЦБФР предупредила украинцев о новом финансовом "лохотроне"Вчера, 11:15 - 18940 4
Перечень льгот для многодетных семей возрастет - законопроектВчера, 13:03 - 5906 4
НКЦБФР предупредила украинцев о новом финансовом "лохотроне"Вчера, 11:15 - 18940 4
Перечень льгот для многодетных семей возрастет - законопроектВчера, 13:03 - 5906 4
Области с самым плохим качеством газа (инфографика)Вчера, 16:03 - 5169 9
Нацгвардия получит новенькие автомобили МАЗВчера, 22:01 - 2855 3
В Украине уже более 63 тысяч айтишников (инфографика)Вчера, 15:05 - 2174 5
Huawei представила операционную систему Harmony OS09.08.2019, 14:10 - 638
Samsung представила свой флагман Galaxy Note 10 (фото)08.08.2019, 12:10 - 929
Австралийцы создали спортивный электрокар на солнечных батареях (фото)07.08.2019, 12:10 - 671 2
Открыт механизм биологического бессмертия29.07.2019, 15:46 - 7122 1
В Австралии состоялся первый автономный 5G-звонок25.07.2019, 16:10 - 2272