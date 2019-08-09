В МВД назвали сроки запуска системы видеофиксации нарушений на дорогах

До конца года в Украине заработает система видеофиксации нарушений ПДД.

Об этом сообщил начальник Главного сервисного центра МВД Украины Владислав Криклий.

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“Киев уже закупил 10 камер, их установили в 10 локациях и согласовали с полицией. Другие города пока ждут”, – заявил Владислав Криклий.

Для нарушителей будет введена система штрафных баллов:

В начале работы системы видеофиксации нарушений у нарушителей будут отниматься виртуальные баллы, а в дальнейшем будет полноценный админштраф.

Штрафы можно увидеть в электронном кабинете водителя и оплатить их.

“Штраф накладывается на владельца авто, но владелец может сообщить, кто был за рулем. Плюс появляется такая новелла как “надлежащий пользователь”. Это особенно важно для юридических компаний, для лизинговых компаний, для прокатных организаций. Они ее вносят в электронный кабинет, в реестр, и мы будем штрафовать непосредственно того, кто был за рулем”, – рассказал Криклий.

Каким способом будут информировать нарушителя: