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США ужесточат правила получения виз

США ужесточат правила получения виз

Белый дом обнародовал распоряжение, которое ужесточит правила выдачи виз на временное или постоянное проживание в США иностранным гражданам.

Документ вступит в силу 15 октября.

В каких случаях заявления на временные или постоянные визы будут отклонены:

  • если иммигрант имеет низкий доход,
  • получает помощь со стороны государства – социальное пособие, талоны на питание, государственное жилье или бесплатная медицинская страховка по программе Medicaid.
  • недостаточный уровень владения английским языком, не позволяющий “выйти на рынок труда”.

По словам и.о. директора Службы гражданства и иммиграции США (USCIS) Кена Кучинелли, “закон требует от иностранных граждан полагаться на свои собственные возможности, средства своих семей и помощь частных организаций”. По его словам, это положительно скажется на интересах налогоплательщиков.

Тем, кто не соответствует критериям, будет отказано во въезде, а уже проживающим в стране иммигрантам, которые не смогут доказать свою финансовую самостоятельность, не удастся продлить пребывание.

Кого эти правила не будут касаться:

  • тех, кто уже подал заявления на гринкарту,
  • тех, кто претендует на предоставления статуса беженца.

Справка Finance.ua:

Что такое Green Card?

  • Ежегодно Государственный департамент США проводит программу розыгрыша иммиграционных виз – лотерею Diversity Immigrant Visa Program. Кандидаты должны в определенный период времени зарегистрироваться в системе и отвечать простым, но строгим требованиям. Победителей выбирают случайно, а визы – так называемые грин-карты – распределяются по принципу разнообразия между шестью географическими регионами, и ни одна страна не может получить более 7% доступных виз в течение одного года.

Что дает Green Card?

  • Свободно въезжать в США, а также в безвизовые для США страны.
  • Право на недвижимость, автомобили и все, что могут иметь граждане США.
  • Получить образование в США
  • Получение гражданства США (через 5 лет) и сопутствующих привилегий.
  • Право легально работать и открыть собственное дело на территории США.
  • Социальные привилегии при выходе на пенсию, если отработали в США 10 лет.
По материалам Finance.UA
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