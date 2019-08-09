США ужесточат правила получения виз

Белый дом обнародовал распоряжение, которое ужесточит правила выдачи виз на временное или постоянное проживание в США иностранным гражданам.

Документ вступит в силу 15 октября.

В каких случаях заявления на временные или постоянные визы будут отклонены:

если иммигрант имеет низкий доход,

получает помощь со стороны государства – социальное пособие, талоны на питание, государственное жилье или бесплатная медицинская страховка по программе Medicaid.

недостаточный уровень владения английским языком, не позволяющий “выйти на рынок труда”.

По словам и.о. директора Службы гражданства и иммиграции США (USCIS) Кена Кучинелли, “закон требует от иностранных граждан полагаться на свои собственные возможности, средства своих семей и помощь частных организаций”. По его словам, это положительно скажется на интересах налогоплательщиков.

Тем, кто не соответствует критериям, будет отказано во въезде, а уже проживающим в стране иммигрантам, которые не смогут доказать свою финансовую самостоятельность, не удастся продлить пребывание.

Кого эти правила не будут касаться:

тех, кто уже подал заявления на гринкарту,

тех, кто претендует на предоставления статуса беженца.

Справка Finance.ua:

Что такое Green Card?

Ежегодно Государственный департамент США проводит программу розыгрыша иммиграционных виз – лотерею Diversity Immigrant Visa Program. Кандидаты должны в определенный период времени зарегистрироваться в системе и отвечать простым, но строгим требованиям. Победителей выбирают случайно, а визы – так называемые грин-карты – распределяются по принципу разнообразия между шестью географическими регионами, и ни одна страна не может получить более 7% доступных виз в течение одного года.

Что дает Green Card?