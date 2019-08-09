США ужесточат правила получения виз

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Белый дом обнародовал распоряжение, которое ужесточит правила выдачи виз на временное или постоянное проживание в США иностранным гражданам.
Документ вступит в силу 15 октября.
В каких случаях заявления на временные или постоянные визы будут отклонены:
По словам и.о. директора Службы гражданства и иммиграции США (USCIS) Кена Кучинелли, “закон требует от иностранных граждан полагаться на свои собственные возможности, средства своих семей и помощь частных организаций”. По его словам, это положительно скажется на интересах налогоплательщиков.
Тем, кто не соответствует критериям, будет отказано во въезде, а уже проживающим в стране иммигрантам, которые не смогут доказать свою финансовую самостоятельность, не удастся продлить пребывание.
Кого эти правила не будут касаться:
Что такое Green Card?
Что дает Green Card?
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Области с самым плохим качеством газа (инфографика)Вчера, 16:03 - 6233 14
Укрзализныця планирует повысить цены на пассажирские билетыВчера, 14:03 - 1465 10
Нацгвардия получит новенькие автомобили МАЗВчера, 22:01 - 5421 9
НКЦБФР предупредила украинцев о новом финансовом "лохотроне"Вчера, 11:15 - 20285 8
В Украине уже более 63 тысяч айтишников (инфографика)Вчера, 15:05 - 2666 6
Области с самым плохим качеством газа (инфографика)Вчера, 16:03 - 6233 14
Нацгвардия получит новенькие автомобили МАЗВчера, 22:01 - 5421 9
Пенсии в Украине: как проводят перерасчет выплат4 ч. назад - 5416
В Украине уже более 63 тысяч айтишников (инфографика)Вчера, 15:05 - 2666 6
Новый гиперкар Bugatti назвали самым мощным в истории марки9 ч. назад - 2312
Huawei представила операционную систему Harmony OS09.08.2019, 14:10 - 677
Samsung представила свой флагман Galaxy Note 10 (фото)08.08.2019, 12:10 - 978
Австралийцы создали спортивный электрокар на солнечных батареях (фото)07.08.2019, 12:10 - 698 2
Открыт механизм биологического бессмертия29.07.2019, 15:46 - 7217 1
В Австралии состоялся первый автономный 5G-звонок25.07.2019, 16:10 - 2289