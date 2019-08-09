Пенсии в Украине: как проводят перерасчет выплат

Массовые перерасчеты пенсий проводятся в связи с изменениями в законодательстве и не требуют личного обращения лица за таким перерасчетом.

Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда Украины.

Индивидуальные перерасчеты пенсий осуществляются по обращениям пенсионеров:

которые после назначения пенсии продолжали работать и получили страховой стаж,

которые предоставляют документы о трудоустройстве/увольнении с работы,

которые предоставляют документы о стаже, заработке, которые не были учтены при начислении пенсии,

которые имеют право на установление надбавок, повышений, доплат и тому подобное.

Если застрахованное лицо после назначения пенсии продолжало работать, перерасчет пенсии проводится с учетом не менее 24 месяцев страхового стажа после назначения (предыдущего перерасчета) пенсии независимо от перерывов в работе. Перерасчет пенсии производится из заработной платы, с которой начислена пенсия.

По желанию пенсионера перерасчет пенсии производится из заработной платы за периоды страхового стажа, с применением показателя средней заработной платы, который учитывался при назначении пенсии.

Если застрахованное лицо после назначения пенсии имеет менее 24 месяцев страхового стажа, перерасчет пенсии производится не ранее чем через два года после назначения (предыдущего перерасчета) с учетом страхового стажа после ее назначения (предыдущего перерасчета) и заработной платы, с которой назначена (ранее пересчитана) пенсия.

Если пенсионер, который продолжал работать, приобрел стаж, достаточный для начисления пенсии в соответствии с частью первой статьи 28 этого Закона (то есть 35 лет страхового стажа для мужчин, 30 лет – для женщин), по его заявлению проводится соответствующий перерасчет пенсии независимо от того, сколько времени прошло после назначения (предыдущего перерасчета) пенсии, с учетом заработной платы, с которой назначена (ранее пересчитана) пенсия.

В случае проведения индивидуального перерасчета пенсионер предоставляет в управление Пенсионного фонда:

Заявление и дополнительные документы (например, о стаже до 01.01.2004, заработке до 01.07.2000, копию свидетельства о рождении ребенка, военный билет и т.п.).

Справка Finance.ua:

Законом Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” определено, что минимальный размер пенсии по возрасту (при наличии у мужчин 35 лет, а у женщин 30 лет страхового стажа) устанавливается в размере прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, определенного законом.

В случае изменения такой величины проводятся также перерасчеты доплат, повышений, надбавок, которые определяются в зависимости от прожиточного минимума.