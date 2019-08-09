Пенсии в Украине: как проводят перерасчет выплат

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Массовые перерасчеты пенсий проводятся в связи с изменениями в законодательстве и не требуют личного обращения лица за таким перерасчетом.
Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда Украины.
Индивидуальные перерасчеты пенсий осуществляются по обращениям пенсионеров:
Если застрахованное лицо после назначения пенсии продолжало работать, перерасчет пенсии проводится с учетом не менее 24 месяцев страхового стажа после назначения (предыдущего перерасчета) пенсии независимо от перерывов в работе. Перерасчет пенсии производится из заработной платы, с которой начислена пенсия.
По желанию пенсионера перерасчет пенсии производится из заработной платы за периоды страхового стажа, с применением показателя средней заработной платы, который учитывался при назначении пенсии.
Если застрахованное лицо после назначения пенсии имеет менее 24 месяцев страхового стажа, перерасчет пенсии производится не ранее чем через два года после назначения (предыдущего перерасчета) с учетом страхового стажа после ее назначения (предыдущего перерасчета) и заработной платы, с которой назначена (ранее пересчитана) пенсия.
Если пенсионер, который продолжал работать, приобрел стаж, достаточный для начисления пенсии в соответствии с частью первой статьи 28 этого Закона (то есть 35 лет страхового стажа для мужчин, 30 лет – для женщин), по его заявлению проводится соответствующий перерасчет пенсии независимо от того, сколько времени прошло после назначения (предыдущего перерасчета) пенсии, с учетом заработной платы, с которой назначена (ранее пересчитана) пенсия.
В случае проведения индивидуального перерасчета пенсионер предоставляет в управление Пенсионного фонда:
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