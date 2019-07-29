День финансов, 6 августа: кто коррупционер, что Зеленский сделал для "зеленых" тарифов, как изменятся этикетки

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Вторник, 6 августа. Про тарифы, “зеленые” и не очень.
Подписан закон о штрафах за парковку на местах для электромобилей. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о создании доступа к инфраструктуре зарядных станций для электромобилей. Какие штрафы предусматриваются законом, читайте здесь.
Также Зеленский подписал закон, возвращающий «зеленый» тариф. Это решение возвращает домашним солнечным электростанциям, панели которых установлены не на крышах, а на земле, право на продажу лишней электроэнергии по «зеленому» тарифу. Таким образом, в Украине окончательно отменили норму закона, принятого в апреле 2019 года, которым запретили начислять владельцам домашних СЭС повышенный тариф за продажу ими электроэнергии в энергосети.
В столице планируют изменить тарифы на холодную воду. ЗАО «АК «Киевводоканал» информирует потребителей о намерении скорректировать отдельные составляющие тарифов на водоснабжение и водоотведение. Как объясняют в компании, основными факторами для проведения корректировки тарифов на 2019 год являются изменения в законодательстве Украины.
Проверка в реестре коррупционеров. Украинцы снова смогут проверить, не находится ли человек в реестре коррупционеров. Последнее обновление на портале открытых данных прошло 25 июня 2019 года. Самое распространенное коррупционное деяние в 2019 г. – нарушение требований финансового контроля.
Новые правила маркировки продуктов. 6 августа вступили в силу новые правила маркировки продуктов. Особое внимание будет уделено этикеткам. Информация о пищевом продукте теперь будет точной, достоверной и понятной для покупателя, а реклама должна быть правдивой и доказанной.
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