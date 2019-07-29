В столице планируют изменить тарифы на холодную воду

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ЗАО «АК «Киевводоканал» информирует потребителей о намерении скорректировать отдельные составляющие тарифов на водоснабжение и водоотведение.
Об этом говорится на сайте компании.
Как объясняют в компании, основными факторами для проведения корректировки тарифов на 2019 год являются изменения в законодательстве Украины.
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На сегодня постановлением от 25.01.2019 № 58 Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, с 1 февраля 2019 г. установлены:
ЗАО «АК «Киевводоканал» планирует установление тарифа:
- установить тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотведению для потребителей г. Киева в размере 21,593 грн за 1 куб. м, из них:
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