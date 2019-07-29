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В Украине могут ввести почасовую подачу воды

В Украине могут ввести почасовую подачу воды

Украинская ассоциация предприятий водопроводно-канализационного хозяйства “Укрводоканалэкология” допускает, что водоканалы могут перейти на почасовую подачу воды.

Объясняют они это тем, что не хватает средств на оплату электроэнергии в тарифе предприятий.

Об этом на пресс-конференции заявила вице-президент ассоциации “Укрводоканалэкология” Ольга Бабий.

Когда планируют перейти – с 20 августа.

“Если мы слышим, что водоканал отключен от электроэнергии, причина одна – не покрывается тариф, нет средств для расчета. Если с 20 августа некоторые города будут заявлять о переходе на почасовую подачу воды, чтобы все понимали эту причину”, – сказала она.

Кого может коснуться в первую очередь – городов областного значения, где бюджеты не могут рассчитаться за электроэнергию.

Как пример она навела такие города, как Ужгород, Житомир, Сумы.

“Если ситуация законодательно не урегулируется до 20 августа, мы будем иметь отключения от электричества водоканалов, а впоследствии техногенные аварии в городах Украины”, – подчеркнула Бабий.

Было предложено два решения этой ситуации:

* Поднять на 20% тариф на воду, канализацию, тепло за счет корректировки в тарифе электроэнергии, газа и заработных плат.

* Если не поднимать тариф на 20%, мы предложили сделать водоканалы и теплокоммунэнерго потребителями электроэнергии по цене 1,68 грн.

Справка Finance.ua

Действующие тарифы:

тариф на услуги по централизованному снабжению холодной воды, водоотводу в размере 21,756 грн (в т. ч. НДС 3,626 грн), из них:

  • 11,544 грн (в т. ч. НДС 1,924 грн) за 1 куб. м водоснабжения;
  • 10,212 грн (в т. ч. НДС 1,702 грн) за 1 куб. м водоотвода.
По материалам Finance.UA
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