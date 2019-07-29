Зеленский подписал закон о штрафах за парковку на местах для электромобилей

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о создании доступа к инфраструктуре зарядных станций для электромобилей.
Соответствующая информация появилась на сайте Верховной рады.
Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.
Данным законом дается поручение:
Какие штрафы предусматриваются законом:
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