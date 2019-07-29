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Зеленский подписал закон о штрафах за парковку на местах для электромобилей

Зеленский подписал закон о штрафах за парковку на местах для электромобилей

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о создании доступа к инфраструктуре зарядных станций для электромобилей.

Соответствующая информация появилась на сайте Верховной рады.

Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Данным законом дается поручение:

  • Министерству внутренних дел, Минэкономразвития, Минрегиону, Министерству здравоохранения, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям в течение 6 месяцев после официальной публикации документа ввести номера для электромобилей с зеленым цветом шрифта.
  • Установить требования к паркоместам для электрокаров.
  • Ввести дорожные знаки “Для электромобилей”, “Кроме электромобилей”, “Станция зарядки электромобилей”.

Какие штрафы предусматриваются законом:

  • Штраф в размере от 20 до 30 необлагаемых минимумов (от 340 до 510 грн) за остановку или стоянку бензинового или дизельного автомобиля на месте, предназначенном только для электрокаров.
  • Инспекторам по парковке предоставляется право в таком случае задержать автомобиль нарушителя, в том числе с помощью эвакуатора.
По материалам Finance.UA
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