Как проверить человека в реестре коррупционеров (инфографика)

Украинцы снова смогут проверить, не находится ли человек в реестре коррупционеров. Он снова открыт. Последнее обновление на портале открытых данных прошло 25 июня 2019 года.

Об этом пишет Opendatabot.

По новым данным, сейчас в реестре 26 863 человека, которые совершили коррупционные деяния.

Самое распространенное коррупционное деяние в 2019 г. – нарушение требований финансового контроля (2115 дел).

На втором месте – предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу (154 дела).

На третьем месте – нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов (88 дел).

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