Введены в действие новые правила маркировки продуктов

6 августа вступили в силу новые правила маркировки продуктов. Особое внимание будет уделено этикеткам.

Информация о пищевом продукте теперь будет точной, достоверной и понятной для покупателя.

Реклама – должна быть правдивой и доказанной.

Шрифт на етикетке – крупный, четкий, разборчивый и контрастный, чтобы покупатель мог его прочитать. Написано должно быть только на украинском языке. Перевод – по желанию производителя.

Если есть ингредиенты-аллергены, их будут выделять цветом или шрифтом. Состав продкта должен быть указан везде.

Замороженные продукты – масса продуктов будет указываться без учета льда, поэтому теперь не придется платить за намороженный лед.

Срок годности – будет такая маркировка: “Лучше употребить до…”

Но некоторые продукты вообще могут быть без маркировки – соль, крепкий алкоголь. Указывать ли срок, будет решать производитель.

Введение новых этикеток – будут внедрять постепенно в течение трех лет.