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Зеленский подписал закон, возвращающий домашним солнечным электростанциям, установленным на земле, «зеленый» тариф

Зеленский подписал закон, возвращающий домашним солнечным электростанциям, установленным на земле, «зеленый» тариф

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который возвращает домашним солнечным электростанциям, панели которых установлены не на крышах, а на земле, право на продажу лишней электроэнергии по «зеленому» тарифу.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.

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Соответствующий закон Верховная Рада проголосовала еще 11 июля. Тогда его поддержали 243 депутата.

Таким образом, в Украине окончательно отменили норму закона, принятого в апреле 2019 года, которым запретили начислять владельцам домашних СЭС повышенный тариф за продажу ими электроэнергии в энергосети. Тогда этот закон вызвал волну возмущения среди украинцев, которые инвестировали в установки солнечных панелей значительные средства с расчетом на то, что со временем они окупятся путем продажи электричества государству.

По материалам hromadske.tv
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