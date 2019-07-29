Зеленский подписал закон, возвращающий домашним солнечным электростанциям, установленным на земле, «зеленый» тариф

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который возвращает домашним солнечным электростанциям, панели которых установлены не на крышах, а на земле, право на продажу лишней электроэнергии по «зеленому» тарифу.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.
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Соответствующий закон Верховная Рада проголосовала еще 11 июля. Тогда его поддержали 243 депутата.
Таким образом, в Украине окончательно отменили норму закона, принятого в апреле 2019 года, которым запретили начислять владельцам домашних СЭС повышенный тариф за продажу ими электроэнергии в энергосети. Тогда этот закон вызвал волну возмущения среди украинцев, которые инвестировали в установки солнечных панелей значительные средства с расчетом на то, что со временем они окупятся путем продажи электричества государству.
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