Зеленский подписал закон, возвращающий домашним солнечным электростанциям, установленным на земле, «зеленый» тариф

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который возвращает домашним солнечным электростанциям, панели которых установлены не на крышах, а на земле, право на продажу лишней электроэнергии по «зеленому» тарифу.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.

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Соответствующий закон Верховная Рада проголосовала еще 11 июля. Тогда его поддержали 243 депутата.

Таким образом, в Украине окончательно отменили норму закона, принятого в апреле 2019 года, которым запретили начислять владельцам домашних СЭС повышенный тариф за продажу ими электроэнергии в энергосети. Тогда этот закон вызвал волну возмущения среди украинцев, которые инвестировали в установки солнечных панелей значительные средства с расчетом на то, что со временем они окупятся путем продажи электричества государству.