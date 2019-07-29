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Даем «Бонусы к депозитам» Идея Банка

Даем «Бонусы к депозитам» Идея Банка

В программе «Бонус к депозиту» от Finance.ua появился новый участник – Идея Банк.

Срок вклада, ставка и бонус от Finance.ua на срочные вклады:

  • 3 мес. – до 19,00%, 1,5% годовых от вклада;
  • 6 мес. – до 19,90%, 1,1% годовых от вклада;
  • 9 мес. – 16,75%, 0,7% годовых от вклада;
  • 12 мес. – 17,25%, 0,5% от вклада.

Условия банка:

  • Срок вклада: 3-12 мес.
  • Минимальная сумма вклада: 30 000 грн.
  • Срок вклада: 3, 6, 9, 12 мес.
  • Оформляются через отделения «Идея банка».
  • В программе участвуют все срочные вклады.
  • Для срока 3 месяца указана ставка по депозиту «Динамичный» — до 19,00%.
  • Для срока 6 месяцев указана ставка по депозиту «Динамичный» — до 19,90%. «Динамичный» — вклад с растущей процентной ставкой и с возможностью досрочного закрытия без потери процентов.
  • Для сроков 9 и 12 месяцев указаны ставки депозита «Безопасный».
  • За переразмещенные депозиты в течение 10 дней после окончания предыдущего срока размещения, бонус выплачивается только на сумму, превышающую сумму предыдущего вклада, если она не менее 30 000 грн.

Программа не действует при:

  • вкладе менее 30 000 гривен,
  • указании недостоверных данных,
  • сроке менее 3 месяцев,
  • открытии до подачи заявки,
  • переразмещении депозитов на сумму менее 60 000 грн, в течение 10 дней с момента окончания предыдущего договора.

Получить «Бонус к депозиту» от Finance.ua

По материалам Finance.UA
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