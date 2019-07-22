День финансов, 26 июля: зарплаты выше 2013-го, е-проверки "зайцев", сделка Apple и Intel

Пятница, 26 июля. Про зарплаты и оплаты:

Лучше, чем в 2013-ом. Нацбанк опубликовал Инфляционный отчет за июль 2019 года, в котором говорится, что реальная зарплата в Украине превысила уровень 2013 года. В последние годы рост реальных заработных плат существенно ускорился. Как объясняют в НБУ, это обусловлено их возобновлением после резкого падения во время кризиса 2014-2015 годов.

Цена на газ будет расти. Такой прогноз предоставил тот же Нацбанк в июльском отчете. Как указывается, предыдущее падение цен на газ было вызвано чрезмерно теплой зимой в Европе, а также увеличением предложения сжиженного газа США и российского газа. В третьем квартале цены стабилизируются, а в дальнейшем будут умеренно расти.

Е-проверки Е-билетов. Киев скоро перейдет на электронные способы оплаты проезда в муниципальном транспорте. В связи с этим, у контролеров будут специальные устройства для проверки регистрации Е-билета. И если пассажир не оплатит проезд через валидатор, то устройство это покажет. Штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте – 20-кратный размер стоимости проезда.

Оплата коммуналки без очередей. Оплачивать коммуналку в интернете – это удобно и выгодно. Не нужно идти на почту или в банк, выстаивать очереди в кассы, платить десятки гривен комиссии. Один из самых популярных онлайн-сервисов – интернет-банк Приват24. Мы расскажем, как с его помощью оплатить коммуналку.

Онлайн-карта для проверки состояния дорог. В Укравтодоре планируют запустить систему, которая будет наполняться информацией о дорожном покрытии и автоматически определять, нужен ли ремонт дороги, сколько он может стоить, какая стадия ремонта дорожного покрытия и кто выполняет работы.

Сделка Apple и Intel. Американская корпорация Apple купит часть бизнеса Intel по производству модемов для смартфонов. Интересно, что сделка позволит Apple завладеть 17 тысячами патентов на беспроводные технологии.