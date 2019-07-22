Потребность в ремонте дорог будут определять онлайн

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“Укравтодор” анонсировал создание онлайн-инструментов для отслеживания состояния дорожного покрытия и ремонта дорог.
По мнению экспертов, это поможет уменьшить влияние человеческого фактора и увеличить прозрачность процессов, связанных с улучшением состояния дорог в Украине.
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“Без информационных технологий мы не сможем быстро двигаться дальше в процессе реформирования и в повышении качества эксплуатации и строительства дорог. Наша задача максимально упростить все процессы на пути к положительному результату”, – отметил Вадим Горюшко, директор Государственного предприятия дорожного связи, информационного обеспечения и автоматики “Укрдорсвязь”, которое будет администрировать геоинформационную систему.
“Укравтодор” запустил геоинформационную систему, которая будет наполняться информацией о дорожное покрытие и автоматически определять, нужен ли ремонт дороги, сколько он может стоить, какая стадия ремонта дорожного покрытия и кто выполняет работы.
Соответствующую онлайн-карту планируется представить 24 августа 2019 года. Кроме этого, планируется создать карту дорог, которая будет показывать состояние проезда и дорожные работы на том или ином отрезке дороги в зимний период.
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