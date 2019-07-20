Укравтодор отремонтировал половину запланированных на этот год дорог - Мининфраструктуры

На конец июля Укравтодор выполнил почти 50% работ по проектам строительства, реконструкции и ремонтов в Украине, согласно утвержденных бюджетных программ.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

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«Благодаря стабильному финансированию, которое обеспечивает Дорожный фонд, увеличению конкуренции на рынке подрядных компаний, проведению 100% тендеров на площадке ProZorro, – количество отремонтированных и построенных дорог в Украине будет расти», – говорится в сообщении.

За счет всех источников финансирования в этом году предполагается выполнить работы на 319 объектах. В частности, на таких коридорах:

GO Highway;

Н-31 Днепр – Решетиловка;

Н-14 Николаев – Кропивницкий;

Н-11 Днепр – Кривой Рог – Николаев, М-15 Одесса – Рени;

Р-51 Мерефа – Лозовая – Павлоград;

Н-08 Запорожье – Мариуполь, М-01 Киев – Чернигов, объездная дорога г. Житомир на дороге М-06 Киев-Чоп, М-12 Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка.

Справка Finance.ua:

Согласно утвержденной Правительством Программе развития дорог на 2018-2022 гг., за 5 лет Укравтодор планирует обеспечить качественный проезд по дорогам государственного значения между областными центрами страны.