Укравтодор отремонтировал половину запланированных на этот год дорог - Мининфраструктуры

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На конец июля Укравтодор выполнил почти 50% работ по проектам строительства, реконструкции и ремонтов в Украине, согласно утвержденных бюджетных программ.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.
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«Благодаря стабильному финансированию, которое обеспечивает Дорожный фонд, увеличению конкуренции на рынке подрядных компаний, проведению 100% тендеров на площадке ProZorro, – количество отремонтированных и построенных дорог в Украине будет расти», – говорится в сообщении.
За счет всех источников финансирования в этом году предполагается выполнить работы на 319 объектах. В частности, на таких коридорах:
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