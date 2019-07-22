Стало известно, когда Киев перейдет на Е-билет

Киев переходит на Е-билет. Об этом сообщает КГГА.

Где можно его приобрести – на станциях киевского метро «Крещатик», «Театральная», «Майдан Незалежности», «Акедемгородок», «Лесная», «Арсенальная», «Теремки», «Выдубичи», «Сырец» и «Почайна».

А также в Личном кабинете киевлянина, в мобильном приложении KyivSmartCity, в терминалах самообслуживания Ibox, EasyPay, 2click, KyivPayBot в Телеграм и Facebook или KyivMetroBot в Телеграм и Facebook.

Когда начнет действовать – с 31 октября.

Как пополнить Е-билет – с помощью мобильных приложений «Приват 24», «Ощад 24/7» или в терминалах самообслуживания КП «ГИВЦ», «ПриватБанка», «Ощадбанка» и на портале EasyPay.

Удобной заменой жетонов и разовых билетов станут также билеты с QR-кодами, единые для всех видов транспорта. Их можно будет приобрести в боксах самообслуживания и кассах киевского метрополитена.

Как пользоваться Е-билетом

Пассажир покупает QR-билет или транспортную карту, которую надо зарегистрировать в кабинете пользователя.

Е-билет в дальнейшем можно пополнять с помощью терминалов, интернет-банкинга или в специальных пунктах продажи.

Общественный транспорт оборудован валидаторами – специальными считывающими устройствами.

Пассажир подносит транспортную карту или QR-билет к валидатору – проезд оплачен.

Контроль – у контролеров будут специальные устройства для проверки регистрации Е-билета.

Тарифы (при приобретении поездок на транспортную карту Kiev Smart Card):

1-9 поездок – 8 грн за проезд;

10-19 поездок – 7,70 грн;

20-29 поездок – 7,40 грн;

30-39 поездок – 7,10 грн;

40-49 поездок – 6,80 грн;