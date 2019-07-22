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Стало известно, когда Киев перейдет на Е-билет

Стало известно, когда Киев перейдет на Е-билет

Киев переходит на Е-билет. Об этом сообщает КГГА.

Где можно его приобрести – на станциях киевского метро «Крещатик», «Театральная», «Майдан Незалежности», «Акедемгородок», «Лесная», «Арсенальная», «Теремки», «Выдубичи», «Сырец» и «Почайна».

А также в Личном кабинете киевлянина, в мобильном приложении KyivSmartCity, в терминалах самообслуживания Ibox, EasyPay, 2click, KyivPayBot в Телеграм и Facebook или KyivMetroBot в Телеграм и Facebook.

Когда начнет действовать – с 31 октября.

Как пополнить Е-билет – с помощью мобильных приложений «Приват 24», «Ощад 24/7» или в терминалах самообслуживания КП «ГИВЦ», «ПриватБанка», «Ощадбанка» и на портале EasyPay.

Лучшие карты для хранения денег

Удобной заменой жетонов и разовых билетов станут также билеты с QR-кодами, единые для всех видов транспорта. Их можно будет приобрести в боксах самообслуживания и кассах киевского метрополитена.

Как пользоваться Е-билетом

  • Пассажир покупает QR-билет или транспортную карту, которую надо зарегистрировать в кабинете пользователя.
  • Е-билет в дальнейшем можно пополнять с помощью терминалов, интернет-банкинга или в специальных пунктах продажи.
  • Общественный транспорт оборудован валидаторами – специальными считывающими устройствами.
  • Пассажир подносит транспортную карту или QR-билет к валидатору – проезд оплачен.

Контроль – у контролеров будут специальные устройства для проверки регистрации Е-билета.

  • Тарифы (при приобретении поездок на транспортную карту Kiev Smart Card):
  • 1-9 поездок – 8 грн за проезд;
  • 10-19 поездок – 7,70 грн;
  • 20-29 поездок – 7,40 грн;
  • 30-39 поездок – 7,10 грн;
  • 40-49 поездок – 6,80 грн;
  • 50 поездок – 6,50 грн.
По материалам Finance.UA
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