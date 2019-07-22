Стало известно, когда Киев перейдет на Е-билет

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Киев переходит на Е-билет. Об этом сообщает КГГА.
Где можно его приобрести – на станциях киевского метро «Крещатик», «Театральная», «Майдан Незалежности», «Акедемгородок», «Лесная», «Арсенальная», «Теремки», «Выдубичи», «Сырец» и «Почайна».
А также в Личном кабинете киевлянина, в мобильном приложении KyivSmartCity, в терминалах самообслуживания Ibox, EasyPay, 2click, KyivPayBot в Телеграм и Facebook или KyivMetroBot в Телеграм и Facebook.
Когда начнет действовать – с 31 октября.
Как пополнить Е-билет – с помощью мобильных приложений «Приват 24», «Ощад 24/7» или в терминалах самообслуживания КП «ГИВЦ», «ПриватБанка», «Ощадбанка» и на портале EasyPay.
Удобной заменой жетонов и разовых билетов станут также билеты с QR-кодами, единые для всех видов транспорта. Их можно будет приобрести в боксах самообслуживания и кассах киевского метрополитена.
Как пользоваться Е-билетом
Контроль – у контролеров будут специальные устройства для проверки регистрации Е-билета.
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