Техно-гиганты Apple и Intel объявили о сделке на миллиард долларов

Американская корпорация Apple, которая скупает мелкие технологические компании, теперь купит и часть бизнеса Intel по производству модемов для смартфонов. Как сообщила пресс-служба Apple, такое соглашение уже подписано обеими компаниями.

“Ожидается, что сделка на сумму миллиард долларов будет завершена в четвертом квартале 2019 года при условии получения одобрения со стороны регулирующих органов”, – говорится в сообщении.

Сделка позволит Apple завладеть в целом 17 тысячами патентов на беспроводные технологии, а 2,2 тысячи сотрудников Intel присоединятся к Apple вместе с интеллектуальной собственностью Intel и оборудованием.

Впрочем, Intel после сделки сохранит за собой право разрабатывать модемные чипы для ПК, промышленного оборудования и беспилотных автомобилей.

“Это соглашение позволяет нам сосредоточиться на разработке технологий для сети 5G, сохраняя при этом важную интеллектуальную собственность, а также технологии модемов, созданные нашей командой”, – сказал генеральный директор Intel Боб Свон.