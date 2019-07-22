Штрафовать "зайцев" в транспорте будут по-новому

Киев скоро перейдет на электронные способы оплаты проезда в муниципальном транспорте.

Об этом пишет заместитель председателя Киевской городской администрации Дмитрий Давтян.

Валидаторы уже смонтированы на турникетах скоростного трамвая, городской электрички и на станциях метро.

Пассажир должен будет поднести транспортную карту или QR-билет к валидатору и ваш проезд будет оплачен.

У контролеров будут специальные устройства для проверки регистрации Е-билета.

Справка Finance.ua

Штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте

20-кратный размер стоимости проезда 160 грн.