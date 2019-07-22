Штрафовать "зайцев" в транспорте будут по-новому

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Киев скоро перейдет на электронные способы оплаты проезда в муниципальном транспорте.
Об этом пишет заместитель председателя Киевской городской администрации Дмитрий Давтян.
Валидаторы уже смонтированы на турникетах скоростного трамвая, городской электрички и на станциях метро.
Пассажир должен будет поднести транспортную карту или QR-билет к валидатору и ваш проезд будет оплачен.
У контролеров будут специальные устройства для проверки регистрации Е-билета.
Штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте
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