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Штрафовать "зайцев" в транспорте будут по-новому

Штрафовать "зайцев" в транспорте будут по-новому

Киев скоро перейдет на электронные способы оплаты проезда в муниципальном транспорте.

Об этом пишет заместитель председателя Киевской городской администрации Дмитрий Давтян.

Валидаторы уже смонтированы на турникетах скоростного трамвая, городской электрички и на станциях метро.

Пассажир должен будет поднести транспортную карту или QR-билет к валидатору и ваш проезд будет оплачен.

У контролеров будут специальные устройства для проверки регистрации Е-билета.

Справка Finance.ua

Штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте

  • 20-кратный размер стоимости проезда 160 грн.
  • Штраф за безбилетный проезд в поезде (дальнего, пригородного следования), автобусе межгородского следования – 10-кратный размер стоимости проезда.
По материалам Finance.UA
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