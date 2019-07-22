НБУ прогнозирует рост цен на газ в третьем квартале 2019 года

НБУ дал прогнозы рыночных цен на газ до конца года. В Национальном банке ожидают постепенной стабилизации и дальнейший рост цен на газ в июле-сентябре.

Об этом говорится в инфляционном отчете регулятора.

«В третьем квартале текущего года цены на природный газ стабилизируются, а в дальнейшем будут умеренно расти. Предыдущее падение цен на газ было вызвано чрезмерно теплой зимой в Европе, а также увеличением предложения сжиженного газа США и российского газа. Как следствие, рыночные цены на голубое топливо стали падать, что повлияло на цены на газ и в Украине”, – говорится в сообщении НБУ.

Справка Finance.ua

В августе Нафтогаз снизил цены на газ для промышленности на 7,5%.

В июле Нафтогаз снизил цены на газ для населения на 11,7%.