Реальная зарплата в Украине превысила уровень 2013 года (инфографика)

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Как указывает Национальный банк Украины в Инфляционном отчете за июль 2019 года, реальная зарплата в Украине превысила уровень 2013 года.
По разным расчетам, реальные заработные платы в среднем по экономике в 2018 году превысили уровень докризисного 2013 года.
Производительность труда также возросла.
В начале 2019 года реальные заработные платы продолжали расти значительными темпами, превышая темпы роста производительности труда.
В последние годы рост реальных заработных плат существенно ускорился. Как объясняют в НБУ, это обусловлено их возобновлением после резкого падения во время кризиса 2014-2015 годов.
Еще это вызвано отражением миграционных процессов, значительным повышением МЗП в 2017 году и углублением диспропорций между спросом и предложением рабочей силы.
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