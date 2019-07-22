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Реальная зарплата в Украине превысила уровень 2013 года (инфографика)

Реальная зарплата в Украине превысила уровень 2013 года (инфографика)

Как указывает Национальный банк Украины в Инфляционном отчете за июль 2019 года, реальная зарплата в Украине превысила уровень 2013 года.

По разным расчетам, реальные заработные платы в среднем по экономике в 2018 году превысили уровень докризисного 2013 года.

Производительность труда также возросла.

В начале 2019 года реальные заработные платы продолжали расти значительными темпами, превышая темпы роста производительности труда.

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В последние годы рост реальных заработных плат существенно ускорился. Как объясняют в НБУ, это обусловлено их возобновлением после резкого падения во время кризиса 2014-2015 годов.

Еще это вызвано отражением миграционных процессов, значительным повышением МЗП в 2017 году и углублением диспропорций между спросом и предложением рабочей силы.

Справка Finance.ua

  • Средняя номинальная заработная плата штатного работника в мае 2019 года – 10 239 грн.
  • Самая высокая средняя зарплата в мае была в Киеве – 15 157 грн.
  • Самая низкая средняя зарплата была в Черновицкой области – 7819 грн.
По материалам Finance.UA
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