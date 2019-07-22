День финансов, 25 июля: вертикальная карта от Привата, гражданская конфискация, "революция" на платежном рынке

25 июля. Карты, схемы, революции.

Новая схема банкротства. Кабмин запустил новую схему банкротства. Среди основных причин для открытия дела о неплатежеспособности — это просроченные обязательства на сумму от 30 минимальных зарплат; должник более 2 месяцев не погашает и половины плановых платежей; другие обстоятельства, подтверждающие, что в ближайшее время должник не сможет выполнить свои обязательства.

Переводы «в», «из», и «по». В Украине на треть вырос объем переводов средств в пределах страны. Самый большой объем переводов осуществили системы перевода средств – FORPOST и «Укрпочта». В Украину больше всего денег переводили из США. А вот из Украины больше всего – в Россию.

Вертикальная карта от Привата. ПриватБанк презентовал вертикальную гривневую карту премиум-класса для путешественников. Она предусматривает бесплатные лаундж-зоны, скидки на аренду авто, кешбек при покупке билетов на все виды транспорта. Больше о «плюшках» карты, а также о стоимости.

Гражданская конфискация против коррупции. В Украине в рамках борьбы с коррупцией планируют ввести так называемую «гражданскую конфискацию» незаконных активов. Кроме того, хотят перезапустить Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, вернуть ответственность за незаконное обогащение и разработать Антикоррупционную стратегию на 2019-2023 годы.

“Революция” на платежном рынке. Национальный банк Украины планирует революционные изменения в регулировании украинского платежного рынка. К примеру, планируется введение ряда новых платежных услуг, также предоставлять платежные услуги смогут платежные учреждения, учреждения электронных денег, почтовые операторы, государственные учреждения.

Назад от инноваций. В Глобальном рейтинге инноваций за 2019 год Украина заняла 47 место. Еще в прошлом году это была 43-я позиция. По всем показателям индекс составил 37,4 из 100 возможных. Первая тройка рейтинга выглядит так: 1) Швейцария, 2) Швеция, 3) США.