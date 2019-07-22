Украина опустилась в Глобальном рейтинге инноваций

В Глобальном рейтинге инноваций за 2019 год (Global Innovation Index 2019) Украина в общем рейтинге заняла 47 место. Еще в прошлом году она занимала 43-ю позицию.

Об этом говорится в докладе рейтинга.

Первая десятка рейтинга выглядит так: 1) Швейцария, 2) Швеция, 3) США, 4) Нидерланды 5) Великобритания, 6) Финляндия, 7) Дания, 8) Сингапур, 9) Германия 10) Израиль.

По соседству с Украиной в рейтинге: 40) Болгария, 41) Греция, 42) Вьетнам, 43) Таиланд, 44) Хорватия, 45) Черногория, 46) Россия, 48) Грузия, 49) Турция, 50) Румыния, 51) Чили, 52) Индия, 53) Монголия.

Доклад “Глобальный инновационный индекс 2019” содержит информацию об инновационной деятельности 129 стран мира. Для оценки используют 80 параметров, которые дают полную картину инновационного развития, включая обзор политической ситуации, состояния образования, уровня развития инфраструктуры и бизнеса.

В итоге Украина получила по всем показателям индекс 37,4 из 100 возможных. Правда, и первая страна в рейтинге пока что не идеальная – в Швейцарии индекс составляет 67,24.

В разрезе показателей Украины имеет такую ​​ситуацию: политическая и операционная стабильность – 125 место из 129-ти, эффективность правительства – 95, верховенство права – 107, легкость начала бизнеса – 48, легкость решения проблемы неплатежеспособности – 115, образование – 43, высшее образование – 37, информационные и коммуникационные технологии – 81, правительственные онлайн-услуги – 92, общая инфраструктура – 95, экологическая устойчивость – 120, кредитование – 91, легкость получения кредитов – 29, кредитование частного сектора – 86, инвестиции – 115, квалифицированные работники – 45, создание знаний (патенты, изобретения) - 17 (в этом разделе по показателю полезные модели по происхождению – 1 место), влияние на знание – 47, распространение знаний – 47, нематериальные активы – 17, креативные товары и сервисы – 91, креативность в онлайн – 43.

Глобальный инновационный индекс – исследование инновационного климата страны, которое проводит с 2007 года школа бизнеса INSEAD, а также Всемирная организация интеллектуальной собственности и Корнельский университет (США).