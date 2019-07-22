В Украине запущена новая процедура банкротства

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Кабинет министров Украины запустил новую схему банкротства, предусмотренную Кодексом о банкротстве.
Это решение правительства предусматривает приведение постановления правительства от 30.01.2013 №38 в соответствие с Кодексом по процедурам банкротства и признать утратившими силу. Инициатором проведения санации может выступать руководитель государственного предприятия по решению его учредителей (участников, акционеров).
Основания для открытия дела о неплатежеспособности:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Киеве построят приют для животных стоимостью свыше 150 млн грнВчера, 20:43 - 396 17
Банки Швейцарии начали выдавать кредиты институциональным заемщикам по отрицательной ставкеВчера, 11:13 - 1934 7
Украина за 5 лет привлекла €3,3 млрд инвестиций в возобновляемую энергетикуВчера, 10:36 - 441 5
Новый перечень платных номеров на автомобиль (цены)Вчера, 15:10 - 17882 4
Маск придумал, как в 15 раз сократить электропроводку в Tesla7 ч. назад - 11727 3
Новый перечень платных номеров на автомобиль (цены)Вчера, 15:10 - 17882 4
Маск придумал, как в 15 раз сократить электропроводку в Tesla7 ч. назад - 11727 3
МВФ обновил прогноз по курсу гривны к долларуВчера, 12:04 - 5600 3
Банки Швейцарии начали выдавать кредиты институциональным заемщикам по отрицательной ставкеВчера, 11:13 - 1934 7
Владельцев электрокаров ждут приятные бонусы - экспертВчера, 13:40 - 1806 1
Индия запустила ракету с луноходом (видео)22.07.2019, 15:10 - 586
Samsung показала, как работает камера-перевертыш смартфона Galaxy A80 (фото, видео)20.07.2019, 15:10 - 3301
Aston Martin вывел на трассу суперкар Valkyrie (фото)16.07.2019, 15:10 - 3809 2
На Большом адронном коллайдере нашли новую частицу15.07.2019, 15:20 - 3213 6
IBM запатентовала превращающиеся в планшет часы (фото)14.07.2019, 15:26 - 2656