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В Украине запущена новая процедура банкротства

В Украине запущена новая процедура банкротства

Кабинет министров Украины запустил новую схему банкротства, предусмотренную Кодексом о банкротстве.

Это решение правительства предусматривает приведение постановления правительства от 30.01.2013 №38 в соответствие с Кодексом по процедурам банкротства и признать утратившими силу. Инициатором проведения санации может выступать руководитель государственного предприятия по решению его учредителей (участников, акционеров).

Основания для открытия дела о неплатежеспособности:

  • просроченные обязательства на сумму от 30 минимальных зарплат (в 2019 году – 124 тыс. 110 грн),
  • должник более 2 месяцев не погашает и половины плановых платежей по каждому из обязательств,
  • есть постановление в исполнительном производстве об отсутствии у человека имущества, которое можно взыскать,

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  • другие обстоятельства, подтверждающие, что в ближайшее время должник не сможет выполнить свои обязательства.

Справка Finance.ua

  • 18 октября 2018 года Верховная Рада приняла Кодекс о процедурах банкротства, который устанавливает условия и порядок восстановления платежеспособности должника-юридического лица или признания его банкротом с целью удовлетворения требований кредиторов, а также восстановления платежеспособности физического лица.
  • 15 апреля Порошенко подписал Кодекс о процедурах банкротства.
По материалам Finance.UA
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