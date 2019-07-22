У Зеленского намерены ввести конфискацию незаконных активов

В среду, 24 июля, член Национального совета по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Красносельская заявила об инициативе введения так называемой «гражданской конфискации» незаконных активов в рамках тотальной борьбы с коррупцией.

Введение инструмента гражданской конфискации незаконных активов чиновников должно быть одним из первоочередных инструментов, которые примет Верховная Рада IX созыва, уверена депутат.

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«Среди первоочередных инициатив – необходимость сфокусировать антикоррупционный суд на дела топ-коррупции. Например, бывшего главы Государственной фискальной службы и т.д. Поэтому в первую очередь антикоррупционный суд должен быть сфокусирован на делах топ-коррупции», – заявила Красносельская.

Кроме введения конфискации незаконных активов, в Нацсовете хотят перезапустить Национальное агенство по вопросам предотвращения коррупции, вернуть ответственность за незаконное обогащение и разработать Антикоррупционную стратегию на 2019-2023 годы.

«Могу проинформировать, что Национальный совет по вопросам антикоррупционной политики, который собирался на прошлой неделе, уже определил антикоррупционную стратегию одним из приоритетов работы до конца этого года», – отметила Красносельская.