У Зеленского намерены ввести конфискацию незаконных активов

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В среду, 24 июля, член Национального совета по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Красносельская заявила об инициативе введения так называемой «гражданской конфискации» незаконных активов в рамках тотальной борьбы с коррупцией.
Введение инструмента гражданской конфискации незаконных активов чиновников должно быть одним из первоочередных инструментов, которые примет Верховная Рада IX созыва, уверена депутат.
Читайте также: Зеленский внес в Раду законопроект о незаконном обогащении
«Среди первоочередных инициатив – необходимость сфокусировать антикоррупционный суд на дела топ-коррупции. Например, бывшего главы Государственной фискальной службы и т.д. Поэтому в первую очередь антикоррупционный суд должен быть сфокусирован на делах топ-коррупции», – заявила Красносельская.
Кроме введения конфискации незаконных активов, в Нацсовете хотят перезапустить Национальное агенство по вопросам предотвращения коррупции, вернуть ответственность за незаконное обогащение и разработать Антикоррупционную стратегию на 2019-2023 годы.
«Могу проинформировать, что Национальный совет по вопросам антикоррупционной политики, который собирался на прошлой неделе, уже определил антикоррупционную стратегию одним из приоритетов работы до конца этого года», – отметила Красносельская.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Киеве построят приют для животных стоимостью свыше 150 млн грнВчера, 20:43 - 513 20
Новый перечень платных номеров на автомобиль (цены)Вчера, 15:10 - 18571 6
В Днепре будет ходить бесплатное речное таксиВчера, 18:34 - 394 3
Маск придумал, как в 15 раз сократить электропроводку в Tesla9 ч. назад - 15828 3
МВФ обновил прогноз по курсу гривны к долларуВчера, 12:04 - 6154 3
Новый перечень платных номеров на автомобиль (цены)Вчера, 15:10 - 18571 6
Маск придумал, как в 15 раз сократить электропроводку в Tesla9 ч. назад - 15828 3
МВФ обновил прогноз по курсу гривны к долларуВчера, 12:04 - 6154 3
ПриватБанк запускает вертикальную карту премиум-класса для путешественников3 ч. назад - 3888
Какие авто больше всего покупают в столицеВчера, 20:03 - 2011
Индия запустила ракету с луноходом (видео)22.07.2019, 15:10 - 602
Samsung показала, как работает камера-перевертыш смартфона Galaxy A80 (фото, видео)20.07.2019, 15:10 - 3323
Aston Martin вывел на трассу суперкар Valkyrie (фото)16.07.2019, 15:10 - 3825 2
На Большом адронном коллайдере нашли новую частицу15.07.2019, 15:20 - 3226 6
IBM запатентовала превращающиеся в планшет часы (фото)14.07.2019, 15:26 - 2669