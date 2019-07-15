Зеленский внес в Раду законопроект о незаконном обогащении

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о возобновлении ответственности за незаконное обогащение.

Текст законопроекта №10461 опубликован на сайте парламента.

“Отсутствие уголовной ответственности за незаконное обогащение нивелирует роль системы электронного декларирования в предупреждении и выявлении коррупции, поскольку для субъектов декларирования отсутствуют правовые препятствия для декларирования незаконно нажитого имущества. Кроме того, на сегодня декларирование может быть использовано для легализации активов, приобретенных незаконным путем” , – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Также отмечается, что:

91 процент населения Украины считает коррупцию серьезной проблемой,

более 60 процентов – самым большим препятствием развитию государства.

более 50 процентов населения самым действенным подходом к борьбе с коррупцией считают неотвратимость наказания за такое преступление.

На что нацелен законопроект:

Возобновление уголовной ответственности за незаконное обогащение,

Введение института взыскания в доход государства необоснованных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления. В Гражданский кодекс должны будут ввести основания прекращения права собственности, определение видов активов, которые могут признаваться необоснованными, и предел стоимости таких активов (стоимость, в 500 и более раз превышающая размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц).

Статья за незаконное обогащение будет предусматривать:

Получение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, активов, стоимость которых более чем на 12 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан превышает его доходы, – карается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.