Зеленский внес в Раду законопроект о незаконном обогащении

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Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о возобновлении ответственности за незаконное обогащение.
Текст законопроекта №10461 опубликован на сайте парламента.
“Отсутствие уголовной ответственности за незаконное обогащение нивелирует роль системы электронного декларирования в предупреждении и выявлении коррупции, поскольку для субъектов декларирования отсутствуют правовые препятствия для декларирования незаконно нажитого имущества. Кроме того, на сегодня декларирование может быть использовано для легализации активов, приобретенных незаконным путем” , – говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Также отмечается, что:
На что нацелен законопроект:
Статья за незаконное обогащение будет предусматривать:
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