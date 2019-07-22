Нацбанк планирует изменения в платежном рынке Украины

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Национальный банк Украины планирует революционные изменения в регулировании украинского платежного рынка, включая введение новых платежных услуг, расширение круга их поставщиков и повышение защиты прав пользователей.
Как сообщили в Европейской Бизнес Ассоциации со ссылкой на итоги встречи с руководством НБУ, в ближайшее время ожидается новый законопроект о платежных услугах в Украине, который должен стать аналогом европейской директивы PSD2 Open Banking.
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По информации ассоциации, среди новаций:
Кроме того, платежные услуги, кроме банков, смогут предоставлять платежные учреждения, учреждения электронных денег, почтовые операторы, государственные учреждения.
Предполагается, что защита прав пользователей платежных услуг будет повышена посредством установления четких требований к поставщикам и введения лимитов ответственности по неавторизованным операциям.
В ассоциации сообщили, что в течение следующих нескольких месяцев Нацбанк планирует ряд встреч для участников рынка и заинтересованных сторон для совместной работы над законопроектом.
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