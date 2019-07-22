ПриватБанк запускает вертикальную карту премиум-класса для путешественников

24 июля презентовали первую в Украине вертикальную гривневую карту премиум-класса ПриватБанка – Visa Signature.



Новенькие карты от ПриватБанка — Visa Signature

Для кого эта карта. Как рассказал нам Член правления ПриватБанка Алексей Шабан, эта карта создана для путешественников. Исходя из данных банка, половина VIP-клиентов финучреждения в возрасте 25-45 лет — активные люди, которые путешествуют минимум три раза в год. Более того, эти люди хорошо знают, что такое смартфон, интернет. Поэтому карта создавалась для тех, кто может жить и работать в разных странах. Предпочитает самостоятельно заниматься планированием своих путешествий, но ставит не на последнее место выгоды, скидки, хороший сервис и доступность.

Основные особенности карты:

1. Карта вертикальная.

2. С лазерной гравировкой для нанесения данных и подписи.

3. Максимальное наполнение тревел-сервисов.



Обратная сторона карты Visa Signature

Среди основных “плюшек” карты:

расширенная страховка. До 500 тыс. долларов. До 5 членов семьи, если этой картой оплачиваются поездки или пожелания в ходе путешествия;

доступ к 10 Fast Line в течение года по всему миру. В любом аэропорту, где есть возможность Fast Line;

кредитный лимит до 300 тыс. гривен;

лаундж-зоны в аэропортах. 10 бесплатных лаундж-зон по всему миру в течение года;

до 35% скидки на аренду авто по всему миру;

минус 5% при покупке билетов на все виды транспорта;

если до аэропорта Жуляны или Борисполь добираться на UBER — минус 50% скидки на следующую поездку;

— минус 50% скидки на следующую поездку; 10 бесплатных упаковок багажа.

Стоимость открытия и обслуживания:

- открытие карты — 4 тыс. гривен;

- обслуживание — 500 гривен в месяц;

- снятие денег в банкомате — комиссия 1%.

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Справка Finance.ua:

У ПриватБанка 65 тыс. VIP -клиентов, они посетили 180 стран, и использовали премиум-сервисы в своих поездках более 220 тыс. раз.