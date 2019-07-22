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ПриватБанк запускает вертикальную карту премиум-класса для путешественников

24 июля презентовали первую в Украине вертикальную гривневую карту премиум-класса ПриватБанка – Visa Signature.


Новенькие карты от ПриватБанка — Visa Signature

Для кого эта карта. Как рассказал нам Член правления ПриватБанка Алексей Шабан, эта карта создана для путешественников. Исходя из данных банка, половина VIP-клиентов финучреждения в возрасте 25-45 лет — активные люди, которые путешествуют минимум три раза в год. Более того, эти люди хорошо знают, что такое смартфон, интернет. Поэтому карта создавалась для тех, кто может жить и работать в разных странах. Предпочитает самостоятельно заниматься планированием своих путешествий, но ставит не на последнее место выгоды, скидки, хороший сервис и доступность.

Основные особенности карты:
1. Карта вертикальная.
2. С лазерной гравировкой для нанесения данных и подписи.
3. Максимальное наполнение тревел-сервисов.


Обратная сторона карты Visa Signature

Среди основных “плюшек” карты:

  • расширенная страховка. До 500 тыс. долларов. До 5 членов семьи, если этой картой оплачиваются поездки или пожелания в ходе путешествия;
  • доступ к 10 Fast Line в течение года по всему миру. В любом аэропорту, где есть возможность Fast Line;
  • кредитный лимит до 300 тыс. гривен;
  • лаундж-зоны в аэропортах. 10 бесплатных лаундж-зон по всему миру в течение года;
  • до 35% скидки на аренду авто по всему миру;
  • минус 5% при покупке билетов на все виды транспорта;
  • если до аэропорта Жуляны или Борисполь добираться на UBER — минус 50% скидки на следующую поездку;
  • 10 бесплатных упаковок багажа.

Стоимость открытия и обслуживания:
- открытие карты — 4 тыс. гривен;
- обслуживание — 500 гривен в месяц;
- снятие денег в банкомате — комиссия 1%.

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Справка Finance.ua:

  • У ПриватБанка 65 тыс. VIP-клиентов, они посетили 180 стран, и использовали премиум-сервисы в своих поездках более 220 тыс. раз.
  • ТОП-10 популярных стран для путешествий среди клиентов ПриватБанка: Германия, Австрия, Польша, Нидерланды, Франция, Турция, Италия, Испания, Великобритания, Венгрия.
По материалам Finance.UA
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