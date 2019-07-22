ПриватБанк запускает вертикальную карту премиум-класса для путешественников

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24 июля презентовали первую в Украине вертикальную гривневую карту премиум-класса ПриватБанка – Visa Signature.
Новенькие карты от ПриватБанка — Visa Signature
Для кого эта карта. Как рассказал нам Член правления ПриватБанка Алексей Шабан, эта карта создана для путешественников. Исходя из данных банка, половина VIP-клиентов финучреждения в возрасте 25-45 лет — активные люди, которые путешествуют минимум три раза в год. Более того, эти люди хорошо знают, что такое смартфон, интернет. Поэтому карта создавалась для тех, кто может жить и работать в разных странах. Предпочитает самостоятельно заниматься планированием своих путешествий, но ставит не на последнее место выгоды, скидки, хороший сервис и доступность.
Основные особенности карты:
1. Карта вертикальная.
2. С лазерной гравировкой для нанесения данных и подписи.
3. Максимальное наполнение тревел-сервисов.
Обратная сторона карты Visa Signature
Среди основных “плюшек” карты:
Стоимость открытия и обслуживания:
- открытие карты — 4 тыс. гривен;
- обслуживание — 500 гривен в месяц;
- снятие денег в банкомате — комиссия 1%.
Больше карт от ПриватБанка, карты других банков, а также удобный сервис сравнения по ссылке ниже👇
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