ТОП-5 стран по объемам переводов в Украину (инфографика)

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Объем переводов в пределах Украины через системы перевода средств за первое полугодие 2019 года вырос на треть – почти на 33,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Об этом сообщает Нацбанк.
В первом полугодии этого года в пределах Украины переведено почти 93,28 млрд грн или 3 465 млн долл. США в эквиваленте.
Объемы внутригосударственных переводов – 90% (небанковские учреждения).
ТОП-5 стран по объемам переводов в Украину:
Больше всего средств направлено из Украины – в Россию (36%), Грузию (9%).
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