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ТОП-5 стран по объемам переводов в Украину (инфографика)

ТОП-5 стран по объемам переводов в Украину (инфографика)

Объем переводов в пределах Украины через системы перевода средств за первое полугодие 2019 года вырос на треть – почти на 33,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Об этом сообщает Нацбанк.

В первом полугодии этого года в пределах Украины переведено почти 93,28 млрд грн или 3 465 млн долл. США в эквиваленте.

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Объемы внутригосударственных переводов – 90% (небанковские учреждения).

  • Самый большой объем переводов в пределах Украины (почти 68,2%) осуществили две системы перевода средств – FORPOST (ОООПОСТ ФИНАНС”).
  • Почтовый перевод (АО “Укрпочта”).

ТОП-5 стран по объемам переводов в Украину:

  • США (15%)
  • Италия (14%),
  • Польша (11%),
  • Россия (9%)
  • Израиль (8%)

Больше всего средств направлено из Украины – в Россию (36%), Грузию (9%).

По материалам Finance.UA
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