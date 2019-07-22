ТОП-5 стран по объемам переводов в Украину (инфографика)

Объем переводов в пределах Украины через системы перевода средств за первое полугодие 2019 года вырос на треть – почти на 33,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Об этом сообщает Нацбанк.

В первом полугодии этого года в пределах Украины переведено почти 93,28 млрд грн или 3 465 млн долл. США в эквиваленте.

Объемы внутригосударственных переводов – 90% (небанковские учреждения).

Самый большой объем переводов в пределах Украины (почти 68,2%) осуществили две системы перевода средств – FORPOST ( ООО “ ПОСТ ФИНАНС ”).

Почтовый перевод (АО “Укрпочта”).

ТОП-5 стран по объемам переводов в Украину:

США (15%)

Италия (14%),

Польша (11%),

Россия (9%)

Израиль (8%)

Больше всего средств направлено из Украины – в Россию (36%), Грузию (9%).